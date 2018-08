Pordenone | operaio interinale al primo giorno di lavoro muore in un cementificio

fanpage

: Pordenone, operaio interinale muore in un cementificio al primo giorno di lavoro - fattoquotidiano : Pordenone, operaio interinale muore in un cementificio al primo giorno di lavoro - messveneto : Operaio di 37 anni muore folgorato: era il suo primo giorno di lavoro - MarcoTabarrini : RT @fattoquotidiano: Pordenone, operaio interinale muore in un cementificio al primo giorno di lavoro -

(Di martedì 7 agosto 2018) Unoriginario di Taranto è stato trovato morto stamattina in una sala macchine deldi Fanna di proprietà della Buzzi Unicem. Tra le cause ipotizzate un malore per il caldo o una folgorazione elettrica.