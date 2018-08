Plastica usa e getta addio | Udine tra le città virtuose

Chirurgia Plastica per essere belli come con i filtri fotografici. In Usa cresce la "Dismorfia da Snapchat" : belli 'impossibili', come dopo una foto fatta con i filtri di Snapchat. Si chiama 'Dismorfia da Snapchat' il nuovo fenomeno su cui puntano l'attenzione i chirurghi plastici americani: cioè la richiesta crescente da parte dei pazienti di ricorrere alla Chirurgia per vedersi come nelle versioni filtrate di sé stessi. Il tema degli standard di bellezza che cambiano in ragione anche di selfie e foto ritoccate è al centro di un ...

#Usaegettanograzie Con Goletta Verde la nuova campagna per contrastare l'inquinamento da Plastica : ... visti i gravi danni che i rifiuti finendo in mare e sulle coste arrecano all'ambiente, alla biodiversità marina ma anche all'economia e al turismo - commenta Francesco Tarantini, presidente di ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - flash mob anti Plastica nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ...

(AdnKronos) – "L'usa e getta viene usato per pochissimo tempo ma ha un elevatissimo costo per l'ambiente, una sproporzione difficilmente percepibile nella vita di tutti i giorni – spiega Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde – Ecco perché è necessario accrescere la consapevolezza dei consumatori, i quali attraverso le proprie scelte di acquisto e il proprio lo stile di vita possono contribuire in maniera

(AdnKronos) - "L'usa e getta viene usato per pochissimo tempo ma ha un elevatissimo costo per l'ambiente, una sproporzione difficilmente percepibile nella vita di tutti i giorni - spiega Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde - Ecco perché è necessario accrescere la consapevolezza dei consumatori,

Starbucks smetterà di usare cannucce di Plastica a partire dal 2020 : Starbucks, la grande catena di caffetterie statunitense, smetterà di usare cannucce di plastica a partire dal 2020 nei negozi di tutti i paesi in cui opera. Al posto delle cannucce di plastica, dice un comunicato diffuso lunedì, saranno usate cannucce The post Starbucks smetterà di usare cannucce di plastica a partire dal 2020 appeared first on Il Post.

Seattle - via cannucce e posate di Plastica dai locali nel resto degli Usa non è così : I SACCHETTI ANCORA RESISTONO Il mondo americano delle imprese cerca anche di evidenziare le iniziative dell'industria a favore dell'ambiente. 'Nel 2015 abbiamo riciclato 3 milioni di tonnellate di ...

Greenpeace : attivisti in azione a Roma contro Plastica usa e getta : Roma – attivisti di Greenpeace hanno montato questa mattina in pieno centro a Roma, di fronte al Pantheon, una riproduzione a grandezza naturale di due balene alte rispettivamente 6 e 3 metri che emergono da un mare invaso da rifiuti in plastica monouso, per denunciare come i nostri mari, e le specie che in essi vivono, siano in grave pericolo a causa dell’uso smodato di plastica usa e getta e dell’inquinamento che ne ...

Greenpeace - due balene di fronte al Pantheon di Roma : stop alla Plastica usa e getta [GALLERY] : 1/14 Credits Lorenzo Moscia/Greenpeace ...

