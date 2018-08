PIRATI DEI CARAIBI 6 | JOHNNY DEPP NON CI SARÀ? Motivi disciplinari dietro la decisione

PIRATI DEI Caraibi 6 - Johnny Depp non ci sarà? / Jack Sparrow potrebbe non essere lui : l'indiscrezione : Johnny Depp a rischio: nel cast di Pirati dei Caraibi 6 potrebbe non essere lui Jack Sparrow. Cancellato anche il film "City of Lies" che lo vedeva tra i protagonisti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:20:00 GMT)

La setta dei PIRATI non è ancora estinta : In Italia la setta dei pirati non è ancora estinta. Seppur si registra un lieve calo dell'incidenza della pirateria audiovisiva, che si attesta al 37% (-2% rispetto allo scorso anno), resta comunque un fenomeno rilevante e da non sottovalutare per gli effetti che provoca nei confronti dell'industria e del Sistema Paese.Per il secondo anno consecutivo FAPAV - Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali ha ...

I tattoo temporanei isPIRATI al mondo dei fiori : Rose vintage : Se d'estate ti piace un look bohemian questa composizione di Rose vintage è il tatuaggio , temporaneo, che fa per te. Posizionalo dove più ti piace divertiti ad abbinare i colori del tattoo a quelli ...

Ecco gli "hacker etici" che navigano in rete a caccia dei web-PIRATI : Nell'Italia dei cervelli in fuga ci sono quattro ragazzi che i colossi internazionali della cybersecurity ci invidiano. I loro nomi: Marco Grimoldi, Andrea Peluso, Gabriele De Fino ed Emanuele Galasso. Sono loro i giovani talenti vincitori della prima "maratona" che ha coinvolto studenti e appassionati di informatica."Nel corso di 4 sessioni da 45 minuti - spiegano i partecipanti alla gara - abbiamo dovuto scovare le vulnerabilità di un sito web ...