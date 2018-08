Pink in ospedale a causa di un virus intestinale

blogo

(Di martedì 7 agosto 2018) Momenti di apprensione per, costretta a cancellare diversi concerti in Australia adi unche l'ha vista finire in. Una settimana difficile per la cantante, prima finita ko per un problema alle vie respiratorie e dopo pochi giorni colpita da unche le hato una forte disidratazione.Non è chiaro se e soprattutto quandopotrà tornare a cantare, viste le numerose tappe previste che l'attendono tra Australia e Nuova Zelanda. Nei giorni scorsi la cantante, stufa delle illazioni sulle sue condizioni di salute, si era scagliata contro i paparazzi che l'avevano pizzicata in spiaggia, facendo intendere una sua malattia 'immaginaria', pur di passare una giornata al mare con i figli.prosegui la letturaindi unpubblicato su Gossipblog.it 07 agosto 2018 14:16.