Piazza Affari incerta ma Unicredit batte le stime

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tenere i 21.500 punti (7 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova a tenersi sopra la soglia dei 21.500 punti. Pochi dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 04:41:00 GMT)

Piazza Affari piatta - balza Saipem : La Borsa di Milano conclude la giornata con gli indici quasi piatti: il Ftse Mib impercettibilmente negativo, -0,03% a 21.580 punti, e il Ftse Italia All Share positivo per un soffio, +0,02% a quota ...

Borse - Piazza Affari chiude in calo : pesa il ribasso di BPM : Il Ftse Mib inizia male la settimana, chiudendo la prima giornata di contrattazioni con un -0,4%. Ecco come è andata la...

Piazza Affari : scambi in positivo per Ferragamo : Seduta positiva per la maison del lusso , che avanza bene dell'1,89%. Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal World ...

Piazza Affari stabile : bancari volatili - bene Saipem - boom Tod's. FTSE MIB -0 - 03% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a giugno gli ordinativi industriali sono diminuiti del 4% rispetto al mese precedente, al di sotto delle attese degli ...

Piazza Affari chiude in leggero calo : Ftse Mib perde lo 0 - 03% : Seduta marginalmente negativa per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,03% a 21.580 punti.

Piazza Affari : in bella mostra Aeffe : Brillante rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,41%. L'andamento di Aeffe nella settimana, rispetto al ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Brunello Cucinelli : Seduta decisamente positiva per il re del cachemire , che tratta in rialzo del 3,11%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brunello ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Interpump : Grande giornata per il costruttore di pompe ad alta pressione , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,89%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari giù insieme ad Europa. Tonfo di Banco Bpm - mentre corre Tod's : La prima economia mondiale ha minacciato di alzare al 25%, dal 10% precedentemente deciso, le tariffe su 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina, mentre il colosso asiatico ha preparato ...

Piazza Affari apre settimana in positivo - Ftse Mib +0 - 06% : Roma, 6 ago., askanews, - Piazza Affari apre la settimana in positivo con l'Ftse Mib che guadagna lo 0,06%, a 21.600 punti.

Piazza Affari : mette il turbo MARR : Protagonista la società alimentare , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,24%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore ERG : Effervescente la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,88%. Il movimento di ERG , nella settimana, segue nel bene e nel male ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Tod's : Brilla l' azienda di calzature di lusso , che passa di mano con un aumento del 16,28%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tod's più ...