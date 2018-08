: #spread vola oltre 250 punti, Piazza Affari maglia nera. Italiani pagano con le loro tasche le conseguenze di un go… - LauraGaravini : #spread vola oltre 250 punti, Piazza Affari maglia nera. Italiani pagano con le loro tasche le conseguenze di un go… - LaStampa : Piazza Affari su con Pirelli e Unicredit - CyberNewsH24 : #Piazza Affari a +1,27%:migliore europea -

Chiusura di seduta in rialzo per la Borsa di Milano, di gran lunga lain Europa, stimolata dal buon andamento dei titoli dell'energia e della maggioranza dei bancari (tra i principali rialzi Eni, Italgas, Unicredit, Pirelli & C.). L'indice Ftse Mib termina con un +1,27% a 21.853 punti. All Share in progresso dell'1,14%. Spread a 246 punti. E sulla scia dell'apertura con il segno verde a Wall Street, Parigi guadagna lo 0,81%, Londra lo 0,71% e Francoforte sale dello 0,4%.(Di martedì 7 agosto 2018)