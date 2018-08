Piano del governo per Alitalia tutta pubblica : niente bando - si studia una "new company" : Lega e M5S hanno concordato una linea dopo un vertice fra Di Maio e Siri. Previsto l'ingresso nel capitale di Fs, Poste e Cdp retroscena Il Piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta ...

Choc a Milano - ragazzo precipita dal nono Piano di un palazzo. Immediato l’intervento dei soccorritori : cosa scoprono sul luogo della tragedia : Una giornata da dimenticare per l’intera città di Milano e per tutta l’Italia. Dopo i fatti gravissimi degli incidenti stradali che hanno causato molti morti in diverse regioni, adesso arriva anche la notizia di un ragazzo di 29 anni che è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via Borgogna, a Milano. La tragedia, secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta attorno alle 13, quando al ...

Bari - ladri a casa dell'anziano trovato morto in via Nicolai : blitz anche nell'appartamento al terzo Piano : Doppio tentativo di furto in appartamento questa notte a Bari, al civico 303 di via Nicolai. I ladri, probabilmente della zona, hanno forzato la porta del terrazzo della palazzina e dopo aver oscurato ...

HH-139 dell’Aeronautica Militare ritrova un disperso sull’altoPiano di Asiago : Domenica 5 agosto, un elicottero HH-139 dell’83° Gruppo CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Cervia (RA) è decollato per le ricerca di un uomo di 51 anni disperso sull’altopiano di Asiago (VI). Ricevuto l’ordine dalla sala operativa del Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico (FE), responsabile di attivare il servizio di ricerca e soccorso dell’Aeronautica Militare, a seguito ...

Riforma dell’Eurozona : ma l’Italia ha un “Piano A”? (Parte II) : Il 4 Marzo gli elettori hanno chiesto un cambio di paradigma anche in economia. Ma la nuova maggioranza sa quali sono i punti cruciali, da rinegoziare e ribaltare, per rendere l'eurozona un'area stabile, funzionale, sostenibile, equa e democratica? Quando vedremo sui siti del Governo un "position paper" dell'Italia su una nuova architettura dell'euro?Nei manuali di macroeconomia si insegna che gli obiettivi fondamentali di medio termine ...

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Contro il Piano del Governo si schiera anche Brunetta (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Contro il piano del Governo si schiera anche Brunetta. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:31:00 GMT)

Docenti : Piano di rientro degli insegnanti del Sud Italia (aggiornamento) : Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, in occasione della divulgazione del Rapporto 2018 della SVIMEZ, da cui si evince la drammatica situazione del Sud d’Italia in termini di mancata occupazione, di emigrazione crescente, di emarginazione e degrado sociale, chiede che si agevoli nella maniera più tempestiva possibile quanto riportato nel contratto […] L'articolo Docenti: piano di rientro degli ...

Migranti - missione Sophia : tutti gli sbarchi in Italia/ Ultime notizie - è il "naufragio" del Piano Conte? : Migranti, operazione Sophia: oggi la revisione Ue al Cops sulle proposte di modifica del Governo Conte. Lo sbarco in Italia e l'emergenza da risolvere sul piano europeo(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:51:00 GMT)

3.000 persone sull'AltoPiano del Montasio per Yann Tiersen : Ora siamo nelle montagne e le montagne sono dentro di noi, la frase di John Muir, celebre scrittore e naturalista scozzese, naturalizzato statunitense, esprime lo stato d'animo delle oltre 3.000 ...

Inter - sogno Modric : il Piano del ds Ausilio. Il Napoli insiste per Belotti : 'Modric può partire solo con un pagamento di 750 milioni di euro'. I toni perentori del presidente del Real Madrid , Florentino Perez , non hanno scoraggiato un'Inter a caccia del grande colpo a ...

Pensioni - il governo alla prova del nove : il Piano Di Maio per cancellare i privilegi : Dopo lo stop alle Pensioni d'oro e il taglio dei vitalizi si conferma l'idea del governo: eliminare i vecchi privilegi per...

Magès : i fari della DS e le corde del Pianoforte : Tra i tanti progettisti che lavorarono alla DS, va ricordato Paul Magès, inventore tra l’altro del sofisticato impianto idropneumatico a cui erano asservite sospensioni, sterzo, freni, cambio e frizione automatica. Paul Magès era entrato giovanissimo in Citroën, assunto nel centro studi come semplice disegnatore. Le sue capacità pratiche e la spiccata curiosità furono presto notate […] L'articolo Magès: i fari della DS e le corde del ...

Pianoro di Colle San Marco - in un bosco incantevole rivive la magia della Sibilla : Ospiti internazionali, teatranti e danzatori, musici e cantori: tutto il giorno sarà animato da spettacoli e intrattenimento che ci faranno immergere nel mistero della Sibilla e scoprire il mondo ...

Messina : «Dal Sud al taglio del debito - ecco il nostro Piano» : Negli ultimi due mesi è aumentata la percezione di un rischio Italia. C?è chi teme che tra fine agosto e inizio settembre possano scatenarsi nuove turbolenze sui mercati. Sono...