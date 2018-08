Peugeot 504 Legend | arriva la collezione old-style per il cinquantennale – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) Se c’è un marchio che difficilmente dimentica le proprie radici, anzi non perde occasione per valorizzarle, quello è. Al salone di Parigi del settembre 1968 veniva presentata la 504, che nel tempo fu proposta in diverse versioni: berlina, coupé, cabriolet, station wagon e persino pick-up. Ma che soprattutto fu la prima vettura del Leone a conquistare il titolo di Auto dell’Anno, nel 1969. Per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno a Parigi hanno pensato di dedicarle unalife, che potete vedere nella gallery qui sopra: t-shirt, cappellini, badge, cofanetto con modellini in scala, il tutto con disegni e stilemi che riportano al design della 504. E disponibile online, sul sito https://boutique..com L'articolo504laold-per ilproviene da Il Fatto Quotidiano.