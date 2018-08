Pestaggio del ballerino di colore - arrestato un giovane : E' finito in carcere uno degli aggressori di Davide Mangiapane, 23 anni, il ballerino italiano di colore, pestato a sangue la notte tra il 21 e il 22 luglio davanti a un pub di Lercara Friddi , ...

Palermo : sindaco Lercara - non c'entra il razzismo con il Pestaggio del ballerino : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Io conosco uno dei due aggressori del ragazzo italiano di colore e posso assicurare che non è un razzista. Condanno senza se e senza ma l'aggressione al ballerino ma ribadisco che il razzismo non c'entra. Il fatto è legato più che altro all'alcol e all'ignoranza". E' q

Le birre al bar - le urla "sporco negro" - poi il Pestaggio : la sequenza dell'aggressione di Partinico : Denunciato a piede libero un operaio di 34 anni: "Avevo bevuto molto". Ma nega di aver picchiato Khalifa Dieng

Roberto Spada condannato a 6 anni per il Pestaggio del giornalista Rai : c'è l'aggravante del metodo mafioso : Roberto Spada e il suo guardaspalle Ruben Alvez Del Puerto sono stati condannati a 6 anni di carcere, più un anno di libertà vigilata per il pestaggio del giornalista Di Nemo, Daniele...

Processo Cucchi bis - il carabiniere D'Alessandro raccontò all'ex moglie del Pestaggio : Forse la verità non è più tanto lontana. Continuano a sfilare in aula i testimoni [VIDEO] nel secondo Processo sulla morte di Stefano Cucchi , il giovane scomparso a 31 anni il 22 ottobre 2009, sei ...

Processo Cucchi bis - il carabiniere D’Alessandro raccontò all’ex moglie del Pestaggio : Forse la verità non è più tanto lontana. Continuano a sfilare in aula i testimoni nel secondo Processo sulla morte di Stefano Cucchi, il giovane scomparso a 31 anni il 22 ottobre 2009, sei giorni dopo essere stato arrestato per il possesso di 28 grammi di hashish e pochi grammi di cocaina. Il primo dibattimento si è concluso con l’assoluzione di tre agenti della polizia penitenziaria, completamente scagionati da ogni responsabilità. Nell’attuale ...

