Pensioni | quota 100 in legge di Bilancio | novità in arrivo

(Di martedì 7 agosto 2018) La revisione della riforma delletargata Fornero sarà uno dei punti della prossimadiche sarà discussa in autunno. Come si apprende da fonti della maggioranza rilanciate dall’Ansa e da altri organi di informazione, allo studio del Governo Conte, così come previsto nel contratto di programma stipulato tra il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini, c’è l’introduzione della cosiddetta100, che praticamente dà l’opportunità di andare in pensione al raggiungimento della100 data dalla somma tra anzianità contributiva ed età anagrafica., nelladi2019 ci sarà la100 Secondo quanto si apprende in ambienti di maggioranza, è allo studio l'introduzione di '100', cioè la possibilità di lasciare il lavoro quando si raggiunge 100 tra età anagrafica e anni di contributi versati. Per il primo anno la ...