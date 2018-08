Pensioni anticipate | Q100 nella LdB2019 | ma per i precoci bisognerà attendere

Pensioni - oggi vertice di Governo sui margini economici per anticipate e Welfare : vertice di Governo, quest'oggi, giovedì 2 agosto, per discutere i provvedimenti da mettere in atto in relazione agli interventi previdenziali promessi dall'esecutivo Conte. Il clima di sfiducia, alimentatosi negli ultimi giorni, fa sì che l'esito della riunione possa assumere una certa importanza per le modifiche al sistema Pensionistico e l'auspicato superamento della Legge Fornero. Al vertice odierno, saranno, naturalmente, presenti il premier ...

Pensioni anticipate : riforma più complessa con il PIL in frenata : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 1 agosto 2018 vedono emergere nuovi dati dall'Istat circa una possibile frenata del PIL. Si tratta quindi di una situazione che sembra complicare ulteriormente il lavoro di ricerca delle risorse da destinare ai nuovi provvedimenti di riforma del sistema Pensionistico [VIDEO], oltre che del welfare. Secondo gli ultimi commenti politici, la questione mette in luce ancora una volta il legame presente tra ...

Pensioni anticipate : riforma più complessa con il PIL in frenata : Pensioni: l'importanza dei contributi figurativi L'inserto di approfondimento d'economia e finanza del quotidiano La Repubblica ha sottolineato all'interno di un articolo specialistico l'importanza ...

Pensioni anticipate 2018/19 : riforma più complessa con il PIL in frenata : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 1 agosto 2018 vedono emergere nuovi dati dall'Istat circa una possibile frenata del PIL. Si tratta quindi di una situazione che sembra complicare ulteriormente il lavoro di ricerca delle risorse da destinare ai nuovi provvedimenti di riforma del sistema Pensionistico, oltre che del welfare. --Secondo gli ultimi commenti politici, la questione mette in luce ancora una volta il legame presente tra mondo del ...

Pensioni anticipate - la CGIL chiede al Governo l'uscita a 62 anni o la Quota 41 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 luglio 2018 vedono la CGIL ribadire le proprie richieste al Governo per l'avvio dei pensionamenti flessibili a partire dai 62 anni di eta' o dai 41 anni di contribuzione [VIDEO] senza l'applicazione di ulteriori vincoli di uscita. Nel frattempo dai Comitati si evidenzia la necessita' di separare previdenza e assistenza così come previsto all'interno della legge di bilancio 2018, mentre in campo ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Inps - crescono quelle anticipate - specie per i lavoratori precoci (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 luglio. I dati dell’Inps relativi ai flussi di pensionamento nel primo semestre. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:13:00 GMT)

Pensioni anticipate - gli emendamenti respinti su OD - esodati e Q41 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 25 luglio 2018 vedono arrivare il respingimento degli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia riguardo numerose situazioni di disagio lavorativo, come nel caso degli esodati, dei precoci e dell'opzione donna [VIDEO]. Nel frattempo il Vice Premier Matteo Salvini punta il dito contro la spesa per gli assegni sociali dovuti ai ricongiungimenti degli immigrati, che comportano un miliardo di euro di spesa. ...

Pensioni flessibili - Salvini insiste sulle anticipate anche oltre i limiti di Bruxelles : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 luglio 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni dall'area governativa ed in particolare dal Ministro dell'Interno. Secondo Matteo Salvini, il volere espresso dai cittadini attraverso i voti ricevuti alle elezioni è riferibile alla necessita' di ottenere la flessibilita' previdenziale [VIDEO] e di pagare meno tasse, motivo per il quale si procedera' in tal senso anche senza rispettare tutti i vincoli ...

Pensioni anticipate - nel cantiere previdenziale si punta sulla Quota 42 e sui 64 anni : Questo articolo è stato verificato con: http://www.today.it/economia/Pensioni-Quota-100-Quota-41-ultime-notizie-riforma.html http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2018/7/21/RIFORMA-Pensioni-2018-...

Pensioni anticipate - Ghiselli e Proietti : le proposte dei sindacati Cgil e Uil : Sui principali media continua a tenere banco l'argomento 'Pensioni anticipate'. Sui social stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di Ghiselli segretario confederale della Cgil e di Proietti segretario confederale della Uil [VIDEO] che si dicono contrari alla quota 100 così come pensata dal Governo, ossia dai 64 anni d’eta', e fanno delle controproposte al Governo. Entrambi hanno espresso la loro amarezza nei confronti dell’esecutivo ...

Pensioni anticipate - il tempo stringe per avere quota 100 in legge di bilancio : ... http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2018/7/20/RIFORMA-Pensioni-2018-Ghiselli-Cgil-serve-flessibilita-dai-62-anni-ultime-notizie-/831190/ https://www.quotidiano.net/economia/foto/governo-...

Pensioni anticipate - i sindacati insistono : cambiare al più presto la Fornero : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 18 luglio 2018 vedono arrivare dai sindacati nuove richieste di intervento immediato sul comparto previdenziale, al fine di flessibilizzare il sistema e consentire il riavvio del turn over. Nel frattempo dalla stampa specializzata emergono ipotesi circa il possibile slittamento della quota 41 [VIDEO] che diverrebbe Quota 42, permettendo però una maggiore flessibilita' nella quota 100. Dall'opposizione si ...

Pensioni anticipate - i sindacati insistono : cambiare al più presto la Fornero : Tutto questo in un contesto di maggiore coordinamento tra Ministero del Lavoro, Ministero dell'Economia e Presidenza del Consiglio, in modo da poter effettivamente scremare le varie proposte presenti ...

Rebus "quota 100" per le Pensioni anticipate : dal 2019 costi tra 4 e 14 miliardi di euro all’anno : Se si potesse uscire con 41 anni di anzianità e quota 100 tra età e anni di contributi ne potrebbero approfittare da subito, sin dal 2019, tra le 258 e le 751 mila persone. Ma ci sarebbe un prezzo da pagare. Gli oneri dell'operazione non sarebbero inferiori ai 4 miliardi di euro l'anno, che salirebbero oltre i 14 miliardi nell'ipotesi più generosa. Ecco che molto dipenderà dalla combinazione che il governo ...