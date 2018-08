Pelligro | «Ho incontrato una nuova parte di me stesso»

domanipress

(Di martedì 7 agosto 2018) Il 14 agosto PELIGRO si esibirà live in PIAZZALE ROMA a Riccione sul palco di DEEJAY ON STAGE. Il rapper presenterà, di fronte al mare e al grande pubblico di Radio Deejay, il brano “LAMIGLIORE”. Peligro, insieme agli artisti che hanno passato la prima selezione, si esibirà sul palco riccionese davanti a una giuria di qualità, che ogni sera sceglierà un finalista. A condurre le serate Rudy Zerbi, Andrea&Michele e la Pina. “LAMIGLIORE”, il cui video è online al seguente link https://youtu.be/g9yg8I6Yvgw, ha anticipato l’album di inediti “MIETTA SONO IO”, disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming (distribuito da Artist First). Il disco, prodotto da Marco Zangirolami, è un racconto introspettivo del rapper milanese, che si è dovuto mettere in discussione e ha dovuto superare alcuni suoi limiti per riuscire a scoprire un lato di sé finora ...