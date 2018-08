Paura per Mia Khalifa | l’hockey costa caro all’ex pornostar | il disco le distrugge il ...

Paura in Aspromonte per un gruppo scout di Pistoia : ritrovati e salvati dal Soccorso Alpino : I volontari della stazione del Soccorso Alpino Calabria hanno tratto in salvo un gruppo di scout di Pistoia, composto da 19 persone, fra cui 8 minorenni, che si era perso nei boschi in Aspromonte. La richiesta di Soccorso e’ giunta ieri alla centrale operativa del 118 di Reggio Calabria. Tramite la centrale operativa nazionale, i volontari del Soccorso Alpino sono riusciti a ottenere le coordinate gps attraverso un sistema di ...

Terremoto in Indonesia - Paura per Aldo Montano : ‘Scene da vera Apocalisse’ : Notte di terrore per Aldo Montano e la moglie Olga Plachina. La coppia si trova in Indonesia e ha vissuto in prima persona il forte Terremoto che ha scosso l’isola Gili Trawangan. L’albergo presso cui soggiornano è parzialmente crollato ma fortunatamente loro rimasti illesi perché, come spiegato dal campione di sciabola all’Ansa, lui e la consorte in quel momento si trovavano fuori a cena. Il racconto, però, è ugualmente ...

Roma - Paura in un supermercato all'Eur : uomo aggredisce il direttore - poi gli agenti : È entrato all'interno di un supermercato in viale Beethoven ieri pomeriggio e ha iniziato a dare in escandescenza. Prima ha pesantemente ingiuriato il direttore minacciandolo anche con una bottiglia ...

Colpita da un fulmine : attimi di Paura per escursionista di Orzinuovi : Colpita da un fulmine, la 31enne di Orzinuovi era in escursione al sentiero dei Cinque Laghi in località Bortolotti di Valgoglio, Bergamo. Un'escursione tranquilla, quando scoppia il temporale Il ...