Paura nel rione chic | crolla pino | danneggiata auto | nessun ferito

Paura nel market : contrabbandiere entra e minaccia di dare a fuoco a tutti : ... cosa che naturalmente non faranno mai Ennesima storia alla Beutiful in zona, naturalmente di basso livello, e a volte proprio da queste cose possono scaturire fatti di cronaca gravi, purtroppo.

Legionella - un altro morto. E la Paura accerchia Milano : Una nuova vittima e il batterio killer trovato lontano dal focolaio di Bresso. La città di Milano è accerchiata dalla Legionella. Se i casi registrati nella cittadina che confina con la metropoli a ...

Legionella - l'incubo di Bresso/ Ultime notizie : docce e fontane fanno Paura - ma è mistero sul contagio : Legionella, Bresso: vittime salgono a 4: Ultime notizie, morto un anziano di 89 anni. La gente vive con l'incubo di fare una doccia. L'esperto conferma, "mai tanti casi in Italia".(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 20:17:00 GMT)

Crollo in un palazzo nel Napoletano - momenti di Paura ma tutti salvi : Una voragine, poi il cedimento di una parte di un palazzo: paura, la scorsa notte, a Frattaminore, in provincia di Napoli. tutti i residenti sono stati tratti in salvo; grazie all'intervento degli ...

“Scomparsa nel nulla”. Paura per la star di Hollywood - fan e parenti in ansia da giorni : Un mistero che sta tenendo allarmati milioni di fan, che affezionati a uno dei volti più noti di Hollywood degli ultimi anni e ora visibilmente preoccupati di fronte a una misteriosa sparizione che sta facendo discutere e parecchio, vista anche la particolarità delle circostanze in cui è avvenuta. Non c’è infatti più traccia ormai da diversi mesi della bellissima Fan Bingbing, attrice famosa per aver preso parte alla saga ...

Bresso - l'estate della legionella : il paese dove la doccia fa Paura : Nella cittadina alle porte di Milano, 8 chilometri soltanto da piazza Duomo, ormai fa paura anche farsi la doccia: «Mi lavo con l'acqua fredda», confessa Lorenzo Micheli, 50 anni e una vita da ...

Scontro violento tra due auto - una si ribalta. Paura per i feriti nell'incidente sulla 274 - : Un rocambolesco incidente stradale si è consumato sulla strada statale 274, all'altezza dello svincolo per Presicce, dove per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate. Difficile, ...

Malore per Ornella Vanoni/ Come sta? Concerto annullato in Sicilia e Paura sui social : Nessuna polemica per l'annullamento del Concerto di Ornella Vanoni in Sicilia ma la paura non è mancata quando si è parlato di un piccolo Malore, cosa è successo alla regina della musica?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Paura per Ornella Vanoni : cancellato il concerto. Ecco le sue condizioni di salute : FUNWEEK.IT - Domenica 29 luglio avrebbe dovuto tenersi presso Zafferana in provincia di Catania il concerto di Ornella Vanoni, ma l'artista dalla voce calda e suadente si è vista costretta ad ...

“Concerto annullato”. Malore per Ornella Vanoni : Paura per la cantante : Ornella Vanoni non sta bene. Il tour della cantante milanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group – Concerti ed eventi sui social. “Siamo spiacenti nel comunicare che il concerto di Ornella Vanoni previsto per domani, domenica 29 luglio, a Zafferana non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista che le impedisce di esibirsi”, si legge ...

Ornella Vanoni - Paura per la cantante : 'Non sta bene' - annullate ancora tutte le date del tour : Ornella Vanoni non sta bene. Il tour della cantante milanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group " Concerti ed eventi ...

Incendi : Paura nel Palermitano - rogo in capannone lavorazione zolfo (2) : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, intervenuti sul luogo insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile locale, le fiamme sono divampate all’interno del capannone dove era stipato dello zolfo intorno alle 12.30. L’attrito di una pala meccanica che stava spostando un cumulo di zolfo avrebbe provocato delle scintille e una fiammata, che solitamente ...

