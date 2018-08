Passa l’ambulanza e Salvini interrompe il discorso | “Sarà il solito rosicone di sinistra

ilfattoquotidiano

: Passa l'ambulanza, Salvini interrompe il comizio: 'È un rosicone di sinistra che non riesce a digerire” - HuffPostItalia : Passa l'ambulanza, Salvini interrompe il comizio: 'È un rosicone di sinistra che non riesce a digerire” - Lorenzo_Duca : RT @catirafaella: Arcore, 6 agosto. Durante il comizio di Matteo #Salvini passa un’ambulanza. Il Ministro dell’Interno si interrompe, guar… - maldinapoli : RT @LaSkilly: Passa l'ambulanza e Salvini blocca il comizio: 'È l'ennesimo rosicone di sinistra'. Non trovo più parole per definirlo.. ??htt… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Lunedì 7 agosto Matteoha chiuso la festa della Lega di Arcore. All’inizio del suo intervento, il ministro dell’Interno si è interrotto per ilggio, a qualche decina di metri, di un’ambulanza a sirene spiegate. “Sarà ildiche non ha digerito” ha commentato. L'articolol’ambulanza eil: “Sarà ildiche non ha digerito” proviene da Il Fatto Quotidiano.