Parlamento | poco più di un mese di ferie L’anno scorso furono 40 giorni e in Ue c’è chi

(Di martedì 7 agosto 2018) Camera e Senato vanno in vacanza: dopo il rush finale per il decreto Dignità a Palazzo Madama, mentre a Montecitorio si discute del riordino dei ministeri, ilchiude i battenti perpiù di un: la riapertura è fissata all’11 settembre. Sono 24di, se si escludono i fine settimana, che diventano 34 totali. Meno dei 40di riposo che i due emicicli si erano concessi loanno. E comunque vacanze virtuose rispetto agli altri Parlamenti europei. Il Bundestag della solerte Germania, per esempio, chiude perdal 5 luglio al 10 settembre. La Camera dei comuni del Regno Unito invece dal 24 luglio al 4 settembre 2018. In Francia l’Assemblea nazionale lavora da ottobre a giugno, ma può essere convocata per sessioni straordinarie. L’ultima si è svolta dal primo luglio al primo agosto. In Spagna la pausa dei lavori riguarda luglio e agosto con ...