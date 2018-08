Paola Perego | scivolone sugli asessuali in radio | ‘La buona notizia è che non si

Paola Perego e Laura Campiglio contro gli asessuali / "Sono malati" : è bufera dopo Al Posto del Cuore : Al Posto del Cuore, polemica sul programma radio condotto da Paola Perego e Laura Campiglio per le loro dichiarazioni nella puntata del 4 agosto: “Gli asessuali? Sono malati”(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:20:00 GMT)

Paola Perego età - altezza - peso - marito - malattia : “Temevo di buttarmi dalla finestra con lui” : Quella gaffe sulle donne del’est sembra ormai un vecchio ricordo. Paola Perego ha appena concluso il suo ciclo in seconda serata su RaiUno con “Non disturbare”: un format di successo, piaciuto molto ai telespettatori che l’hanno premiata – nonostante l’orario e la stagione estiva – con un discreto share. La conduttrice televisiva ha ospitato nel suo salotto personaggi di spicco del cinema, come Nancy Brilli e Anna Falchi, o della televisione ...

A Non Disturbare Paola Perego saluta con Nancy Brilli e Andrea Delogu : Inoltre, condividerà i ricordi vissuti nel mondo dello spettacolo e dell'incontro con l'attuale marito Francesco Montanari. Andrea confiderà alla conduttrice di andare in analisi da 4 anni e di ...

Paola Perego chiude Non disturbare con Nancy Brilli e Andrea Delogu : Non disturbare: Paola Perego intervista Nancy Brilli e Andrea Delogu Venerdì 3 agosto andrà in onda l’ultima puntata di Non disturbare. Nancy Brilli e Andrea Delogu si racconteranno a Paola Perego. L’attrice parlerà del miracolo ottenuto dalla vita: Francesco è il figlio che i medici le dicevano non avrebbe mai avuto, nato nel 2000 dal suo secondo marito, il regista Luca Manfredi. Sono poche le donne che accettano l’etichetta ...

Non disturbare - Anna Falchi a Paola Perego : “Mio padre non merita…” : Anna Falchi a Non disturbare: il rapporto conflittuale con il padre Questa sera venerdì 27 luglio andrà in onda il penultimo appuntamento con Non disturbare. Paola Perego incontrerà nelle stanze di un albergo Anna Falchi e Nunzia De Girolamo. La Falchi, attrice, conduttrice ed ex modella, considerata un sexy symbol degli anni 1990 e 2000, parlerà del suo rapporto con la bellezza e svelerà alcuni retroscena inediti della sua vita privata, ...

Anna Falchi e il suo dramma rivelato a Paola Perego : «Non perdonerò mai mio padre» : FUNWEEK.IT - Stasera 27 luglio in seconda serata su Rai1 andrà in onda la 5° puntata di Non Disturbare: Paola Perego ha avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con Anna Falchi che non si è ...

Anna Falchi a Paola Perego : ‘Stefano Ricucci mi ha fatto tanto male. Mio padre? Un estraneo’ : Saranno Anna Falchi e Nunzia De Girolamo le ospiti di Paola Perego nella prossima puntata di Non disturbare, il programma prodotto da Stand by Me in onda venerdì 27 luglio alle 23.40 su Rai1. Non disturbare, Anna Falchi Anna Falchi, conduttrice ed ex modella, parlerà del suo rapporto con la bellezza e svelerà anche alcuni trucchi per mantenersi in forma senza andare in palestra. Poi confiderà anche una passione decisamente poco nota al pubblico ...

Belen risponde alle accuse di Paola Ferrari - e se la prende anche con la Perego : La “guerra” tra Paola Ferrari e Belen Rodriguez è ancora in atto. E, questa volta, la showgirl argentina (per cui proprio non c’è pace, visto che al centro delle polemiche c’è finita anche qualche giorno fa per le presunte smagliature del suo lato b) se la prende anche con un’altra Paola: Paola Perego. Teatro della battaglia, neanche a dirlo, sono i social network: è a suon di like che la vicenda sta continuando, ...

