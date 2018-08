Pallotta ' Ronaldo? Positivo per Serie A'

Roma - Pallotta : 'Ronaldo? Positivo per la Serie A' : 'Ronaldo alla Juventus? Subito ho pensato che fosse una cosa positiva per la Serie A. Non ho pensato che sia una cosa negativa per la Roma, per niente. È un giocatore spettacolare, uno dei migliori di ...

Calciomercato Roma - a tutto Pallotta : “N’Zonzi una bestia - Suso arriva solo se diventa un’opportunità. Ronaldo? Noi trattiamo Messi” : Il presidente della Roma ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sul mercato giallorosso e sui prossimi colpi in entrata Il mercato non si ferma in casa Roma, ne sa qualcosa James Pallotta che lavora insieme a Monchi per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco. Il presidente giallorosso ha parlato dei prossimi obiettivi, esprimendo in particolare il proprio gradimento per N’Zonzi e chiudendo la questione Malcom: “era ...