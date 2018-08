Pallavolo | la Millenium Brescia va sul sicuro | confermato l’intero staff tecnico

Pallavolo – Un pezzo della Valsabbina Millenium trionfa negli USA : Haleigh Washington super alla Pan Am Cup : Washington, futura centrale della Valsabbina Millenium, vince la Pan Am Cup con gli USA. Banca Valsabbina protagonista nelle competizioni internazionali con le ragazze del futuro roster. Haleigh Washington in gran forma segna 14 punti in finale A fine giugno l’alzatrice Isabella Di Iulio e l’opposta Anna Nicoletti hanno conquistato il quinto posto con la nazionale 2020 agli ultimi Giochi del Mediterraneo, nei giorni scorsi ...

Pallavolo - lo sponsor Autovalle rinnova con la Volley Millenium Brescia : due regali in arrivo per le leonesse : Autovalle rinnova come premium sponsor Millenium, in arrivo due furgoni per le leonesse Autovalle nasce a Prevalle in provincia di Brescia nel 1999 dalla fusione di importanti realtà nel settore dell’automobile. L’azienda, progettata per soddisfare ogni esigenza di scelta e servizio è un punto di riferimento per la vendita e l’assistenza di vetture del marchio Volkswagen nella provincia di Brescia. Nell’aprile del 2015 Autovalle ha ...

Pallavolo - nuovo arrivo in casa Millenium : ingaggiata la palleggiatrice Miriana Manig : Manig accende la luce in regia per Millenium, sarà infatti l’alzatrice friulana la vice Di Iulio Nel ruolo di palleggiatrice vestirà la maglia della Savallese la giovane friulana Miriana Manig, e sarà la vice di Isabella Di Iulio. Nata a Udine il 18 luglio 1998, vive a Cividale del Friuli, una cittadina friulana di poco più di undicimila abitanti che sorge sulle sponde del fiume Natisone. Alta 177 centimetri, la nuova Leonessa, ha ...

Pallavolo - la Millenium Volley completa il reparto schiacciatrici : Giulia Bartesaghi in squadra : La dirigenza bianconera comunica di aver siglato l’accordo con Bartesaghi per la stagione 2018-19, rinforzerà il reparto delle attaccanti di palla alta, in particolare sarà il vice Nicoletti La nuova Leonessa del team guidato da coach Enrico Mazzola è nata a Lecco il 5 settembre 1998, alta 187 centimetri, e la scorsa stagione ha giocato nella Sab Grima Legnano in serie A1. Bartesaghi ha mosso i primi passi nel Pool Volley Alta ...

Pallavolo – La Volley Millenium Brescia rinnova la sua partnership con Erreà Sport : Lo sponsor tecnico della Millenium rimarrà l’Erreà Sport fino al 2022. Siglata un’importante partnership di 4 anni fra il sodalizio Bresciano e una delle realtà più importanti al mondo dell’abbigliamento Sportivo L’azienda parmense e Volley Millenium Brescia sono lieti di ufficializzare un accordo di partnership tecnica della durata di 4 stagioni, fino all’estate 2022. Erreà Sport è stata già partner di Millenium ...

Pallavolo – Importanti riconoscimenti per la Millenium Brescia : Tre premiazioni per Volley Millenium. Periodo intenso per la Millenium Brescia che nei giorni scorsi ha ricevuto alcuni Importanti riconoscimenti da parte delle istituzioni sportive Bresciane e dai media locali Mercoledì 20 giugno presso il ristorante Boschetti Green Park di Montichiari la Millenium è stata premiata dal comitato territoriale Fipav Brescia per la promozione in A1, completando una cavalcavata iniziata dodici anni dalla Seconda ...

Pallavolo – A volte ritornano - Giulia Biava reinserita nel team della Millenium Volley : Per Millenium c’è il ritorno di Giulia Biava fra le bande, la squadra di Pallavolo riaccoglie l’attaccante-ricevitrice che completa il reparto dei posti-4 Originaria di Scanzorosciate in provincia di Bergamo, Giulia Biava, trent’anni il prossimo 19 dicembre, ritorna ad indossare la maglia bianconera dopo averla lasciata lo scorso gennaio, quando a metà del campionato di A2, aveva deciso di intraprendere l’avventura a ...

Pallavolo – Tutta la potenza di Jessica Rivero alla Millenium Brescia : La Millenium Brescia parlerà spagnolo con Jessica Rivero, la nazionale spagnola classe ’95 di origini cubane, ex Mondovì e Modena, è ufficialmente una Leonessa Non si ferma il mercato della Millenium Brescia. In vista del prossimo campionato di A1, il sodalizio del presidente Roberto Catania piazza un importante colpo di mercato: la schiacciattrice spagnola Jessica Rivero La nuova pedina dello scacchiere di coach Enrico Mazzola è nata il ...