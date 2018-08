Palermo | sesso tra uomo e piante all’orto botanico | è polemica per l’installazione video

Migranti : assessore Palermo - da noi grande lezione all'Ue : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - L'assessore al Lavoro e alla Scuola del Comune di Palermo, Giovanna Marano, in rappresentanza del sindaco Leoluca Orlando, ha ricevuto questa mattina a Villa Niscemi una delegazione di circa trenta interpreti del Parlamento europeo, in questi giorni in visita a Palermo

Migranti : assessore Palermo - da noi grande lezione all’Ue : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – L’assessore al Lavoro e alla Scuola del Comune di Palermo, Giovanna Marano, in rappresentanza del sindaco Leoluca Orlando, ha ricevuto questa mattina a Villa Niscemi una delegazione di circa trenta interpreti del Parlamento europeo, in questi giorni in visita a Palermo. L’incontro, che è stato occasione per discutere della Carta di Palermo, il documento approvato dalla Giunta comunale nel ...

Palermo : l’ex assessore regionale al Bilancio Cimino nuovo Presidente Amat : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sta procedendo alla nomina dei vertici delle aziende partecipate, di cui il Comune di Palermo è socio unico o di maggioranza. “Nella scelta degli amministratori unici – afferma il sindaco – ho voluto attenermi a quei criteri di professionalità, competenza ed esperienza che sono indispensabili nella gestione di aziende pubbliche, proprio perché il ...

Migranti : assessore Palermo - Salvini non ha ancora fatto nulla ma alimenta solo paura : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il Ministero dell'Interno in questi mesi non non ha ancora fatto nulla contro l'immigrazione clandestina". Lo ha detto l'assessore comunale alle Attività sociali di Palermo Giuseppe Mattina che ha la tutela di 220 minori stranieri non accompagnati. "Tutto quello che st

Palermo : Prg a Sala delle Lapidi - manca assessore e maggioranza : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Oggi in Aula era finalmente prevista la presenza dell’assessore Arcuri e degli uffici per fare il punto della situazione sul piano regolatore generale, una delle questioni più delicate su cui questo consiglio comunale è chiamato a lavorare. La maggioranza di Orlando ha

Palermo : morte Rosanna Pirajno - cordoglio dell'assessore Cusumano : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "Con grande tristezza apprendo della scomparsa di Rosanna Pirajno, voce della Palermo colta e costruttiva, donna di rara gentilezza e sensibilità, che ha dato moltissimo alla nostra comunità, contribuendo con enorme impegno alla crescita civile della nostra, sua, amata