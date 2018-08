: #Palermo: botte e razzismo, un arresto - CyberNewsH24 : #Palermo: botte e razzismo, un arresto - TelevideoRai101 : Palermo: botte e razzismo, un arresto -

E' accusato di lesioni personali con l' aggravante dell'odio etnico e razziale il 29enne arrestato dai Carabinieri di Lercara Friddi per l'aggressione al giovane palermitano di origine mauriziana Davide Mangiapane. Il 22 luglio, l'uomo ora ai domiciliari aggredì il ballerino 23enne, infierendo su di lui con pugni e calci anche mentre questi era a terra e rompendogli la mandibola. La lite per futili motivi è è sfociata in un accanimento contro la vittima, ha spiegato il comandante col. De Simone. Coinvolto anche un minorenne(Di martedì 7 agosto 2018)