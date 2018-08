Palermo | arrestato un aggressore del ballerino di colore Ultime notizie | contestata

Palermo - arrestato uno degli aggressori del ballerino picchiato a sangue nel pub : contestata aggravante odio razziale : È stato arrestato uno degli aggressori di Davide Mangiapane, il ballerino 23enne italiano di colore, pestato a sangue la notte tra il 21 e il 22 luglio davanti a un pub di Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Si tratta di Giuseppe Cascino, 29 anni, ritenuto responsabile, in concorso con un minore, dell’aggressione con l’aggravante di aver agito per odio etnico e razziale. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari con il ...

Palermo : arrestato Corona - tesoriere della Mafia : Questa mattina la Guardia di Finanza, in collaborazione con la Procura di Palermo, ha eseguito un blitz con il quale sono state messe le manette ai polsi a 28 persone, tutte coinvolte nel riciclaggio di denaro sporco di provenienza mafiosa. L'elemento di spicco di questa organizzazione era Giuseppe Corona - con un passato da carcerato (16 anni) dopo una condanna per omicidio - accusato di essere l'organizzatore del riciclaggio dei clan ...

Palermo - arrestato Corona il tesoriere della nuova mafia. Su Facebook mostrava Di Maio nel suo bar : Blitz del nucleo speciale di polizia valutaria, 28 in manette per riciclaggio. Diciannove provvedimenti di divieto di dimora in città. Ai domiciliari l'avvocato Nico Riccobene. Così i boss mandamo messaggi sui social network

Palermo - spara col fucile e colpisce la moglie : arrestato : Un uomo di Marineo in provincia di Palermo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Ha sparato col fucile e colpito la moglie.

Palermo : spara a ex moglie al culmine di una lite - arrestato pensionato : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – Al culmine di una lite ha sparato all’ex moglie. Così per un 72enne di Marineo (Palermo) è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio. I carabinieri sono intervenuti ieri mattina in contrada Catena a Godrano, nel Palermitano, dopo la segnalazione di un colpo d’arma da fuoco. Una volta giunti sul posto hanno trovato la donna, una 62enne, seduta in cucina e assistita da ...

