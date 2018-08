Pagamenti in contanti e assegni | ecco cosa cambia Normativa antiriciclaggio | previste

Pagamenti in contanti - libretti e assegni : nuove disposizioni dal prossimo anno : I Pagamenti in contanti, i libretti nominativi e gli assegni sono stati presi in considerazione dell'Associazione Bancaria italiana che ha fornito una serie nuove regole per non venir meno alle normative antiriciclaggio. Si tratta di provvedimenti totalmente diversi rispetto al passato visto che, in caso di violazione di tali regole, saranno applicate multe salate a chi viene meno ad una delle nuove disposizioni, nel tentativo di truffare lo ...

Lavoro - stop alle buste paga in contanti : solo Pagamenti tracciabili : Dal primo luglio scatta il provvedimento previsto dalla legge di Bilancio. Le retribuzioni andranno corrisposte via bonifico, con pagamento elettronico, allo sportello o con assegni

Il dietrofront di Salvini sui Pagamenti in contanti : Roma, 14 giu. , askanews, 'Certo, ha ragione Di Maio', l'abolizione del tetto all'uso dei contanti 'non è nel contratto' ed è una 'opinione personale' di Matteo Salvini. Lo riconosce il leader ...

Pagamenti in contanti sopra i 3mila euro : cosa potrebbe cambiare con il governo Conte : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, vuole eliminare il limite ai Pagamenti in contanti (attualmente fissato a 3mila euro), ma Luigi Di Maio ha risposto spiegando che il tema non è inserito nel contratto di governo. Ma come funziona attualmente il tetto sul contante e cosa potrebbe cambiare con il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte?Continua a leggere