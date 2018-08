Paese che vai | bolletta che paghi

Con quel Tir è esploso un Paese che va in ferie : ... le sirene dei pompieri e delle ambulanze sono la colonna sonora di un lungometraggio straziante, sono cronaca vera di casa nostra che è più casa di mai perché quel pezzo di strada, cavalcavia, ...

Il ministro greco per la Protezione civile si dimette per la gestione degli incendi che hanno messo in ginocchio il Paese : Ha rassegnato le dimissioni Nikos Toskas, ministro aggiunto per l'ordine pubblico e la Protezione civile. La decisione è sopraggiunta in seguito alle numerose critiche ricevute per la gestione dell'incendio che a fine luglio, ad est della capitale Atene, ha causato ben 88 morti e centinaia di sfollati.Il premier Alexis Tsipras ha fatto sapere in una nota di aver accettato la decisione di Toskas. Il suo incarico è stato ...

Domenico Pozzovivo - il ciclista meteorologo : “nel mio Paese raccoglievo i dati meteo e scrivevo minime e massime - che bella la neve”. E a Febbraio ha salvato l’UAE al Teide : Domenico Pozzovivo, 35 anni di Policoro in Basilicata, è uno dei più importanti ciclisti del mondo grazie alle sue doti di scalatore, specie sempre più rara in via d’estinzione. Alto 165cm, pesa appena 56kg e in salita è uno dei migliori in assoluto tra i corridori in attività. Quest’anno è stato anche il miglior italiano alla Liegi-Bastogne-Liegi (5°), al Giro d’Italia, che ha concluso al 5° posto in classifica generale, che ...

Palermo - lo pestano a sangue al pub : “Gli hanno urlato : sporco negro - torna al tuo Paese”. Che è in provincia di Agrigento : Lo hanno pestato a sangue in un pub. E secondo la prima ricostruzione uno gli ha anche urlato: “sporco negro, torna nel tuo Paese. Vattene da qui”. Forse, però, i due giovani di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, non sapevano che il “paese” del giovane che stavano insultando e picchiando era San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. La vittima dell’aggressione, infatti, si chiama Davide Mangiapane: nel ...

C’è un altro Paese che non è d’accordo con la UE sull’immigrazione : il Marocco : Il governo marocchino è scontento: vuole più fondi per controllare le sue frontiere e per gestire le partenze verso la Spagna The post C’è un altro paese che non è d’accordo con la UE sull’immigrazione: il Marocco appeared first on Il Post.

Cheers… Salute… Paese che vai - #birra e usanze che trovi : D’estate la voglia di birra aumenta. Nelle serate al mare ma anche nelle città che lasciano la rovente atmosfera della giornata per cedere il posto alla più mite temperatura serale, una buona birra in compagnia è sempre una rilassante usanza. La passione degli italiani per la birra infatti aumenta sempre di più, insieme alla voglia di conoscere storia e curiosità di questo prodotto. 31,8 litri questo il consumo medio pro capite registrato ...

Moncalieri - “insultato perché la suoneria è in arabo”. Le urla : “Torna al tuo Paese” : Mentre è in fila in un ufficio pubblico ad un giovane squilla il telefono: la suoneria è in arabo, una preghiera musulmana. Una donna italiana “gli urla di cambiare suoneria, di uscire da questo ufficio pubblico, di ritornare nel suo Paese“. È quanto denuncia su Facebook l’assessora Pd alla cultura del comune di Moncalieri, Laura Pompeo che è stata testimone dell’accaduto. Moncalieri, lo stesso paese dove questa notte è ...

«Riportiamo a casa Javier» : tutto il Paese si mobilita per il 23enne che ha avuto un incidente a Santo Domingo : C'è un intero paese che si sta mobilitando per riportare in Italia Javier Cruz, un giovane di 23 anni, cresciuto ad Oreno, alle porte di Vimercate, da quasi un mese in terapia intensiva in una clinica ...

Addio a Marchionne - Tronchetti : 'Credeva nel nostro Paese' : E l'Italia è il Paese più bello del mondo'. Un certo distacco l'ha aiutato? 'Ha saputo interpretarne il lato migliore. Guardi l'esempio della Ferrari. Ha creduto nelle persone, in gran parte italiani,...

SERGIO MARCHIONNE - MORTO L'UOMO CHE CAMBIÒ LA FIAT/ Ultime notizie : Berlusconi "addio a simbolo del Paese" : È MORTO SERGIO MARCHIONNE: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile e troppo grave: l'ufficialità arriva da Zurigo dopo gli ultimi giorni di silenzio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:18:00 GMT)

'Restituirò ai giovani giornalisti la mia fortuna. Questo Paese non cresce perché non c'è ricambio generazionale' : Enrico Mentana racconta il progetto del suo nuovo quotidiano online 'fatto dai giovani per i giovani' dalle pagine di Vanity Fair

Vittorio Sgarbi Vs George Clooney/ “Un uomo che ama l’Italia dovrebbe mostrare maggior cura per il Paese” : George Clooney continua le riprese di Catch 22 in giro per l'Italia. Le ultime notizie arrivano da Sutri, Vittorio Sgarbi, il sidaco, si irrita: "I cittadini hanno sovuto pulire lo sporco"(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:33:00 GMT)

Incendi Grecia - le immagini dal Paese che non c’è più : “Mati come Pompei - corpi carbonizzati e insediamento distrutto” : Il paese di Mati, a una quarantina di chilometri da Atene, è stato completamente distrutto dalle fiamme. come hanno detto alcuni testimoni alla tv greca Skai, “l’insediamento non esiste più”. Per i giornalisti dell’emittente televisiva, Mati “ricorda lo scenario macabro di Pompei“. Il giorno dopo la devastazione prodotta dall’Incendio, diverse persone si sono recate nella località situata ...

Prete aggredito a Forpughi da tunisini : anche il Paese vicino Perugia è una bufala : Ma davvero un Prete è stato aggredito da tunisini a Porfughi (vicino Perugia) dopo essere stati accolti? Si tratta forse dell'ennesima notizia virale nella sua piena diffusione social (in particolare su Facebook), con annessa foto del presunto sacerdote pestato da stranieri ben poco riconoscenti? Senz'altro oggi dobbiamo analizzare una fake news di quelle costruite ad arte che di vero non hanno nulla, a partire addirittura dal nome del comune in ...