Omicidio Ascoli Satriano | ucciso un bracciante agricolo

(Di martedì 7 agosto 2018)nella notte un 34enne mentre si trovava nella propria abitazione. Le autorità di Cerignola hanno fermato un sospettato, che potrebbe essere accusato del delitto e del ferimento della madre della vittima. L’disarebbe avvenuto attorno alle 00.30 di lunedì notte.: uccide un uomo e ferisce la madre Uno sconosciuto è entrato nella casa di un 34enne di, ferendolo a morte con diversi colpi di pistola. Di origini ucraine, la vittima sarebbe morta in pochi istanti. Ferita nell’agguato anche la madre del giovane, classe 1958. La donna è stata ricoverata ed operata agli Ospedali riuniti di Foggia, ma secondo le ultime notizie non si troverebbe in pericolo di vita. I Carabinieri hanno fermato nel giro di poche ore un uomo, subito sottoposto all’interrogatorio da parte ...