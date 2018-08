Olly Moss | uno dei principali artisti di Firewatch | entra a far parte di Valve

eurogamer

: Olly Moss lavorerà con #Valve. Si tratta di uno dei principali artisti di #Firewatch. - Eurogamer_it : Olly Moss lavorerà con #Valve. Si tratta di uno dei principali artisti di #Firewatch. -

(Di martedì 7 agosto 2018) Quando è stato rilasciato originariamente nel 2016, il gioco di avventuranon solo si è distinto per la sua storia unica e la sua narrativa avvincente, ma si è distinto anche per uno stileco unico, grazie al lavoro svolto da, che ora ha deciso si portare la sua arte a.Come riporta Dualshockers, il graphic designer e artista, che è stato uno dei lead artist didi Campo Santo, ha rivelato che lavorerà connel prossimo futuro, presumibilmente per dirigere il compartoco dei progetti dello studio.Mentre non è stato rivelato nessun altro dettaglio sul ruolo diin, non dovrebbe essere troppo sorprendente che l'artista si sia unito alla compagnia dopo che Campo Santo - lo sviluppatore die l'imminente In the Valley of Gods - è stato acquisito dall'azienda per lavorare su nuovi progetti, continuando con lo ...