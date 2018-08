Ogni regione linguistica della Svizzera sente l' esigenza di esprimersi

Immigrati - un centro in Ogni regione : la rivolta dei sindaci della Lega : Matteo Salvini, che ha fatto della lotta all' immigrazione il suo cavallo di battaglia, ha annunciato di voler aumentare il numero dei Centri permanenti di rimpatrio, in modo che ce ne sia uno in ogni ...

Salvini in Sicilia : parlerò coi governatori per i centri di espulsione in Ogni regione : La canicola, già estiva, del primo pomeriggio Siciliano non consente di indossare giacca e cravatta. Ma, scendendo dalla blindata dentro il piazzale dell’hotspot di Pozzallo, il neo ministro dell’interno Matteo Salvini è come se avesse indossato la grisaglia ministeriale dopo aver abbandonato da qualche parte la mitica felpa. Come aveva già fatto p...