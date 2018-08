Oerlikon | in 1° semestre balzo ordini +35 | 4% | fatturato sale a 1 | 3 mld franchi

calcioweb.eu

Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Solidi risultati per il gruppo industriale nel primo. Le entrate di hanno fatto un del 35,4% a 1,4 miliardi di, mentre il giro d'affari è progredito del 38,5% a 1,3 miliardi. A livello operativo, l'ebit è raddoppiato a 128 milioni di, con il corrispettivo margine in aumento di 3,1 punti al 10,1%. Raddoppio abbondante per l'utile netto, che ha raggiunto 111 milioni. Risultati, questi, influenzati dalla vendita della divisione Drive Systems all'americana Dana. Il gruppo ha comunque alzato l'asticella degli obiettivi per l'esercizio in corso e si attende ora nuove ordinazioni superiori a 2,6 miliardi di e vendite attorno alla stessa cifra.