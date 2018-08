Obbligo vaccini a scuola | cosa si farà a settembre?

Il Milleproroghe sarà approvato dopo la pausa estiva : resta l'Obbligo di autocertificazione per i vaccini : l'obbligo di autocertificazione dei vaccini per i genitori dei bimbi che devono iscriversi a scuola resterà in vigore per un altro anno. Il decreto Milleproroghe - dove è contenuta la norma che fa slittare di un anno la presentazione dei documenti - infatti, ha ricevuto il via libera del Senato ma sarà approvato definitivamente dalla Camera solo dopo la chiusura estiva del Parlamento. I lavori riprenderanno l'11 settembre, ...

Vaccini - l'appello contro lo stop all'Obbligo : "Proteggete i nostri bambini" : Roberta Amatelli non è solo una insegnante di Casale Monferrato, non è soltanto la portavoce di una delle petizioni che...

Vaccini - l Osservatorio pugliese 'Da irresponsabili fare passi indietro sull Obbligo' : ... Cinzia Germinario , fare ora passi 'indietro' sull'obbligo vaccinale 'è irresponsabile: si tratta di accettare di mettere a rischio i nostri figli sull'altare della politica e della ricerca del ...

Milleproroghe - il decreto incassa il sì del Senato. Slitta Obbligo dei vaccini : Teleborsa, - Con 148 voti a favore, 110 contrari e 3 astenuti , il decreto Milleproroghe ha ottenuto il via libera dall'Aula del Senato. Ora il testo passa alla Camera . La seconda lettura è prevista ...

Decreto Milleproroghe - via libera del Senato : slitta Obbligo vaccini : Obiettivo raggiunto in Senato: Palazzo Madama dà il suo ok al Decreto Milleproroghe. L’Aula ha approvato il provvedimento con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. La palla passa ora alla Camera. La seconda lettura è prevista a settembre alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e le vacanze degli onorevoli. Il tutto non senza scintille in Aula durante la discussione del provvedimento e il motivo è presto detto: il discusso caso ...

Scintille in Aula - proteste del Pd in Senato contro il rinvio dell'Obbligo di vaccini : Presidente Regione Marini: regione Umbria manterrà l'obbligo "I vaccini sono una conquista della ricerca scientifica, dell'avanzamento della scienza medica, avere le vaccinazioni pubbliche e gratuite ...

Vaccini : Pd lancia petizione on line contro rinvio Obbligo : Il Pd lancia una petizione online contro il rinvio dell'obbligo al 2019 per l'accesso a scuole dell'infanzia e nidi, deciso dal governo. "Nessun passo indietro sulla salute dei bambini, siamo dalla parte della scienza e delle competenze. Il governo gioca al rinvio anche sui vaccini, mettendosi contro il parere unanime dei medici che hanno valutato come una priorità quella dell'obbligo scolastico per ...

Vaccini - arriva la petizione del Pd contro il rinvio dell’Obbligo : “Si combattono le malattie - non la scienza” : Il Partito Democratico lancia una petizione contro il rinvio dell'obbligo vaccinale. "Io non rinvio", è lo slogan - rilanciato anche come hashtag - della campagna che si può sottoscrivere online o alle feste dell'unità. "Non si combatte la scienza, si combattono le malattie", affermano i vertici del Pd lanciando l'iniziativa.Continua a leggere

Vaccini - è ancora scontro. Ministro Grillo : "Allo studio ddl con Obbligo flessibile" : ... Fnomceo, è arrivato un appello: " Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il Ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle ...

Vaccini - non si placa la polemica. De Luca : netta contrarietà al rinvio dell'Obbligo : "I Vaccini - scrive Marini - sono una conquista della ricerca scientifica, dell'avanzamento della scienza medica, avere le vaccinazioni pubbliche e gratuite garantite dal servizio sanitario è un ...

Vaccini - l'Obbligo aumenta le coperture : Nei giorni in cui a Roma si discute di spostare in là di un anno l'obbligatorietà per l'ammissione a nidi e materne, i dati delle copertura vaccinali dell'Asst di Valtellina e Alto Lario mostrano un ...

Vaccini - Regioni pronte a ricorrere alla Consulta contro lo stop all'Obbligo : Alcune Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta contro il rinvio di un anno dell' obbligo vaccinale per materne e nidi. Ad annunciarlo è Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione ...

