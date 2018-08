“O così o non si procede” L’ultimatum di Luigi Di Maio

Maria Elena Boschi in bikini : si mostra così! E non sfugge il dettaglio… Mare e relax in Puglia : la sua storia su Instagram fa il pieno di visualizzazioni : L’avevamo lasciata tra i banchi dei ministri. Poi le elezioni, per lei e per il PD, sono andate come sono andate e allora adesso eccola godersi le vacanze in Puglia. Maria Elena Boschi, i cui impegni politici – al netto di una serie di interventi alle varie feste dell’Unità – sono ridotti ai minimi termini, si concede un po’ di relax, senza mai trascurare, comunque, il lavoro e il partito. La ex ...

Il pensiero non è così debole : "I Buddenbrook", il romanzo capolavoro di Thomas Mann, narra le vicende di una famiglia borghese mercantile di Lubecca, per un arco di tempo tra il 1835 e il 1877 e attraverso quattro generazioni. La famiglia passerà da momenti di floridezza ad altri di dissesto, fino alla definitiva rovina. Alla se

"La nebbia? È il fumo delle frittelle della nonna". così Michela a 11 anni conquista il campionato della bugia di Pistoia : Si possono celebrare le bugie? Quelle 'buone', goliardiche, sì. E a Pistoia lo fanno da 42 anni. Quest'anno i partecipanti al "campionato della bugia" erano 300 e, racconta Il Giornale, arrivavano da ogni parte del mondo. Tra i più piccoli la più brava è stata Michela, una bambina di 11 anni di Pistoia, che ha conquistato la giuria con una menzogna sulle frittelle della nonna. A lei è andato il premio offerto ...

Luigi Di Maio - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto Dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

MotoGp - Valentino Rossi non si demoralizza : il Dottore reagisce così al quarto posto ottenuto a Brno [VIDEO] : Il pesarese ha incassato il quarto posto di oggi con un sorriso, esprimendo la propria soddisfazione alla camera piazzata sul suo cupolino Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese trionfa dopo uno spettacolare duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con il leader iridato della Honda ufficiale Marc Marquez, che deve ...

"Zero politiche industriali. così non riparte la manifattura" : Mentre la politica discute di quota cento e di superamento della riforma Fornero, le parti sociali hanno mostrato capacità di trovare soluzioni che accontentano tutti'. Un modello esportabile? 'Sì, ...

Il filosofo non marxista che detesta il catastrofismo millenarista così à la page : Coccia inoltre è uno dei pochissimi filosofi che si astrae dalla critica all'economia , impressionante la monomania del neomarxismo contemporaneo, post-operaista et similia, , ma forse l'unico che si ...

Coop Roma - commesso malato “rimane senza colazione” : così non può prendere il suo farmaco. La replica : “Un equivoco” : A stomaco vuoto non può prendere il farmaco salvavita che è costretto ad assumere tutti i giorni. Ma quando chiede di poter cambiare i soldi per comprare la colazione al distributore automatico, gli viene risposto di no: una regola interna lo vieta. Succede nella Capitale all’IperCoop EuRoma2, dove lavora Stefano Maffuccio, commesso appartenente alle categorie protette per la grave patologia di cui soffre. A denunciare l’episodio ...

MotoGp – Lorenzo solo quindicesimo nelle Fp2 di Brno - Jorge non demorde : “non è così tanto male” : Jorge Lorenzo parla dopo le Fp2 di Brno, il pilota spagnolo della Ducati ha segnato il quindicesimo tempo utile in questo venerdì in Repubblica Ceca Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. solo quindicesimo, al contrario, Jorge Lorenzo, che dopo le ...

Alessio Bernabei : «Non uso filtri sulle mie immagini sui social così come non sono capace di usarli nella vita» : Anticipato dal frizzante singolo “Ti ricordi di me?”, esce il 7 settembre “Senza filtri”, il nuovo album di Alessio Bernabei. Un’immagine nuova e un’evoluzione musicale sono le basi di questo nuovo progetto che arriva dopo il successo del primo album da solista del 2016 “Noi siamo infinito”, certificato Oro per le vendite. “Non uso filtri sulle mie immagini sui social così come non sono capace di usarli nella vita” –racconta Alessio – “volevo ...

Rummenigge punge la Juve : 'Ronaldo? Al Bayern non spendiamo così tanto per un 33enne' : È un giocatore che ha vinto tutto con il Real Madrid negli ultimi anni e per cinque volte è stato il migliore al mondo. Le questioni di marketing hanno giocato un ruolo importante in questo affare, ...

Tanta voglia di giocare - Cassano pronto a tornare in campo : “non sono mai stato così in forma” : L’ex giocatore di Milan e Inter ha voglia di tornare a giocare, per questo motivo continua ad allenarsi in attesa dell’offerta giusta Dodici chilometri di corsa al giorno, partite di tennis e un peso forma mai raggiunto finora. Antonio Cassano si è messo in testa di tornare a giocare, per questo motivo si allena duramente per farsi trovare pronto in caso di chiamata da parte di un club. “Ho Tanta voglia di giocare e poi ...

Alessio Bernabei : «Non uso filtri sulle mie immagini sui social così come non sono capace di usarli nella vita» : Anticipato dall’ironico singolo “Ti ricordi di me?”, esce il 7 settembre “Senza filtri”, il nuovo album di Alessio Bernabei. Un’immagine nuova e un’evoluzione musicale sono le basi di questo nuovo progetto che arriva dopo il successo del primo album da solista del 2016 “Noi siamo infinito”, certificato Oro per le vendite. “Non uso filtri sulle mie immagini sui social così come non sono capace di usarli nella vita” –racconta Alessio – “volevo ...

“Non ne posso più - pietà”. Marco Bocci è stanco - Laura Chiatti risponde così (VIDEO) : Marco Bocci e Laura Chiatti puntano a diventare i nuovi Sandra e Vianello? La coppia del cinema italiano sta trascorrendo un’estate 2018 in famiglia tra risate, video, siparietti musicali e facce buffe dei figli. Non mancano le stoccate polemiche dell’attrice italiana che, nelle ultime due settimane, ha dedicato ben due lunghissimi post a Sandro Mayer. Il motivo? La presunta nuova gravidanza della Chiatti. E lei non le ha di certo ...