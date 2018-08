Nuoto sincronizzato | Europei 2018 | Linda Cerruti mai così in alto! Magnifico argento nel

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : doppia medaglia azzurra - Linda Cerruti per completare l’opera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte ...

Europei Nuoto sincronizzato 2018 – Il duo misto azzurro regala emozioni : argento per Minisini-Flamini : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’argento nel duo misto agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 Sale a otto il numero delle medaglie dell’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato a Glasgow. Giorgio Minisini e Manila Flamini hanno infatti conquistato l’argento nella gara del duo misto con il punteggio di 90.7333. La coppia azzurra è stata battuta solo dalla Russia, oro con 92,4000. Il podio è completato dalla Spagna ...

Europei di Nuoto sincronizzato - piovono medaglie azzurre : ROMA - Settima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero totalizzando ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’ARGENTO nel duo misto libero : Tutto come previsto nella finale del programma libero del duo misto, penultima gara della rassegna continentale 2018 a Glasgow dedicata al Nuoto sincronizzato. Al Scotstoun Sport Campus Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento alle spalle della Russia e davanti alla Spagna. Ci hanno provato i due azzurri a tirar fuori il meglio dal loro esercizio, accompagnati dalla colonna sonora “The Duel ...

Europei Nuoto sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia per l’Italia : Cerruti-Ferro di bronzo a Glasgow : Cerruti e Ferro di bronzo nel duo libero agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 di Glasgow Arriva la settima medaglia per l’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato in corso a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero con 92,1333 punti. L’oro è andato alla Russia con 96,7000, argento all’Ucraina (93,4000). (Spr/AdnKronos) L'articolo Europei Nuoto Sincronizzato 2018 ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro meravigliose e di bronzo nel duo libero : Ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 4 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo è scesa in acqua in questa mattinata britannica con la coppia Linda Cerruti/Costanza Ferro nel programma libero del duo, centrando un altro prestigioso bronzo e portando il computo dei metalli a ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : BRONZO nel Nuoto sincronizzato! De Luca illude - poi salta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 7 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Ultimo giorno di gare per il Nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia dopo aver vinto ieri due bronzi nel solo tecnico con Linda Cerruti e nella routine tecnica della prova a squadre, vuol chiudere il cerchio andando ancora in medaglia nelle finali in programma quest’oggi: alle 10.00 la finale del libero del duo con Cerruti/Ferro, alle 11.11 inizierà la finale della routine free dei nostri ...

Europei Nuoto sincronizzato 2018 – Sesta medaglia per l’Italia - arriva il bronzo nel tecnico a squadre : La Nazionale italiana di Nuoto Sincronizzato centra la medaglia di bronzo nell’esercizio tecnico, chiudendo alle spalle di Russia e Ucraina Sei finali e altrettante medaglie. L’Italia del Nuoto Sincronizzato resta sul podio agli Europei di Glasgow. La squadra conquista il bronzo nell’esercizio tecnico: le azzurre Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia conquista il bronzo anche nel tecnico a squadre! : Penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) e l’Italia, nella seconda ed ultima finale in programma quest’oggi, conquista il secondo bronzo nel programma tecnico a squadre. Dopo il terzo posto di Linda Cerruti nel solo tecnico, anche le ragazze italiane, con la ligure presente ancora in vasca, si sono tolte questa soddisfazione. Per la compagine di Patrizia ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Squadre in acqua nel primo pomeriggio - nella mattina Linda Cerruti di BRONZO! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Il programma odierno prevede due finali in cui l’italia proverà a continuare la striscia positiva di medaglie conquistate in questa rassegna continentale (4 medaglie in 4 gare) ma dovrà vedersela con la solita Spagna e con le nazioni “guida” del movimento, Russia ...

Nuoto sincronizzato - Linda Cerruti è bronzo : L'oro è andato alla russa campionessa del mondo Svetlana Kolesnichenko con 93.4816, argento all'ucraina Yelyzaeta Yakhno , 91.3517, . Per l'Italia è la quinta medaglia in questa edizione degli ...

Europei Nuoto sincronizzato 2018 – L’Italia ancora sul podio : Linda Cerruti di bronzo nel solo tecnico : L’Italia del Nuoto Sincronizzato regala ancora forti emozioni agli Europei 2018 di Galsgow: Linda Cerruti di bronzo nel solo tecnico Linda Cerruti sale ancora sul podio agli Europei di Nuoto Sincronizzato a Glasgow. Dopo l’argento nel combo, il bronzo nel tecnico del duo e nel libero con la squadra, l’azzurra ha conquistato un altro bronzo nel tecnico della prova individuale. Sulle note di ‘The Double Life of ...