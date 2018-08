Nuoto | Europei 2018 | programma | orari e tv di martedì 7 agosto Tutte le gare e le

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare : Prosegue a ritmo serrato la rassegna continentale di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Quinta giornata di gare e l’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo in mostra un’ottima condizione. Fari puntati per il ritorno in vasca di Gregorio Paltrinieri, ...

Europei Nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv - programma e orari (5^ giornata - 7 agosto) : diretta Europei nuoto Glasgow 2018 Streaming video e tv: quinta giornata di gare, oggi martedì 7 agosto in acqua tante altre speranze azzurre e sei finali(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 04:10:00 GMT)

SIMONA QUADARELLA/ Finale 1500 metri - info streaming e diretta tv : orario (Europei Nuoto Berlino) : SIMONA QUADARELLA: info streaming video e diretta tv, Finale 1500 metri per l'atleta azzurra reduce dalla medaglia d'oro negli 800. (Europei Nuoto Berlino 2018)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 03:55:00 GMT)

FEDERICA PELLEGRINI/ Batterie 100 metri stile libero - info streaming e diretta tv : orario (Europei Nuoto 2018) : FEDERICA PELLEGRINI, info streaming video e diretta tv: oggi l'esordio nelle Batterie dei 100 metri stile libero. Obiettivo? Al massimo la finale, senza affanni. (Europei Nuoto)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 03:35:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018. IL PAGELLONE. Pizzini e Scozzoli : l’esperienza al potere. Delude Sabbioni : FILIPPO MEGLI 7.5: Si conferma il numero uno della specialità, centrando la finale con il personale eguagliato e con il quarto tempo di ingresso. Se azzecca la gara può anche puntare a qualcosa di importante. MATTEO CIAMPI 5.5: Vincere una medaglia ad un Europeo non è cosa che capita tutti i giorni e lui paga duramente le fatiche del giorno prima, fallendo l’obiettivo semifinale con un tempo al di sotto delle aspettative. FRANCESCA FANGIO ...

Europei Nuoto - bronzo per la Cerruti : TORINO - Quinta medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti conquista il bronzo nella finale del solo tecnico dietro alla russa Svetlana ...

Nuoto - Europei 2018 : se l’Italia non sfrutta le gare più aperte… : Dopo quattro giorni di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow, il computo in piscina dell’Italia parla chiaro: 11 medaglie (2 ori, 2 argenti e 7 bronzi), attualmente in quarta posizione nella graduatoria. La riflessione ovvia è la seguente: tanti piazzamenti ma pochi acuti. E’ vero, è mancato il colpo atteso di Gregorio Paltrinieri, in parte spiegabile per le problematiche di gastroenterite che lo hanno condizionato nel suo ...

Europei di Nuoto - Luca Pizzini e la staffetta 4x100 conquistano il bronzo : Altre due medaglie azzurra agli Europei di nuoto , bronzo per Luca Pizzini nei 200 rana e per la staffetta 4x100 mista mista con Margherita Panzieri , Elena Di Liddo , Fabio Scozzoli e Alessandro ...

Nuoto - Europei 2018 : Luca Pizzini - un bronzo di lavoro e sacrificio : Quarta giornata degli Europei 2018 di Nuoto che chiude i battenti ed il personaggio del giorno in casa Italia è uno che raramente ha occupato le prime pagine. Parliamo di Luca Pizzini, talento giovanile straordinario della rana, ne parlavano come del “nuovo Domenico Fioravanti”. Un atleta non pervenuto a livello seniores fino ad un paio di stagioni fa, ancorato su quel 2’11” nei 200 rana, di poco conto a livello ...

Europei Nuoto 2018 - gli italiani in gara domani 7 agosto. C'è la Pellegrini : Giornata da grandi firme, con Federica Pellegrini a caccia della finale nei 100 stile libero. Nel pomeriggio Simona Quadarella si gioca l'oro nei 1500 stile libero

Nuoto - Europei : Pizzini bronzo nei 200 rana - bronzo anche per la staffetta azzurra nella 4x100 mista mista : L'azzurro, già bronzo a Londra 2016, chiude in 2'08"54. Oro al russo Chupkov, argento al britannico Wilby. nella staffetta nuovo primato italiano

Nuoto - Europei 2018 : Luca Pizzini e 4×100 mista mista sono di bronzo nella quarta giornata : Va in archivio una quarta giornata negli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna) in cui l’Italia conquista due medaglie di bronzo, cogliendo anche alcuni pass per le finali in programma domani. Andiamo a scoprire i riscontri del day-4 nel dettaglio. 200 farfalla donne (finale) Aveva rinunciato ai 1500 stile libero l’ungherese Boglarka Kapas e la sua scelta è stata premiata vista la vittoria in questi 200 farfalla un po’ ...

Nuoto - Europei 2018 : l’Italia si tinge di bronzo con la 4×100 mista mista - Miressi show nel finale : L’Italia chiude la giornata degli Europei 2018 di Nuoto con un altro bronzo dopo quello di Luca Pizzini sui 200 rana. A conquistarlo è la staffetta 4×100 metri misti mista, una delle grandi novità delle ultime stagioni in vasca. Gli azzurri si sono resi protagonisti di una bella prova di squadra chiusa con il tempo di 3:44.85 (record nazionale) per arrivare alle spalle della Gran Bretagna (3:40.18, record europeo) e della Russia ...