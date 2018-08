Nuoto | Europei 2018 | il programma di mercoledì 8 agosto e tutti gli italiani in gara

Europei di Nuoto 2018 - Efimova e le altre. Le sexy 'sirene' fanno impazzire il web : I suoi capelli biondi e il suo fisico scolpito hanno fatto impazzire gli ammiratori da tutto il mondo. Dalla Grecia arriva la bellissima Evangelina Platanioti, campionessa in nuoto sincronizzato, che ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Il duo misto azzurro regala emozioni : argento per Minisini-Flamini : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’argento nel duo misto agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 Sale a otto il numero delle medaglie dell’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato a Glasgow. Giorgio Minisini e Manila Flamini hanno infatti conquistato l’argento nella gara del duo misto con il punteggio di 90.7333. La coppia azzurra è stata battuta solo dalla Russia, oro con 92,4000. Il podio è completato dalla Spagna ...

Europei di Nuoto sincronizzato - piovono medaglie azzurre : ROMA - Settima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero totalizzando ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’ARGENTO nel duo misto libero : Tutto come previsto nella finale del programma libero del duo misto, penultima gara della rassegna continentale 2018 a Glasgow dedicata al Nuoto sincronizzato. Al Scotstoun Sport Campus Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento alle spalle della Russia e davanti alla Spagna. Ci hanno provato i due azzurri a tirar fuori il meglio dal loro esercizio, accompagnati dalla colonna sonora “The Duel ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia per l’Italia : Cerruti-Ferro di bronzo a Glasgow : Cerruti e Ferro di bronzo nel duo libero agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 di Glasgow Arriva la settima medaglia per l’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato in corso a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero con 92,1333 punti. L’oro è andato alla Russia con 96,7000, argento all’Ucraina (93,4000). (Spr/AdnKronos) L'articolo Europei Nuoto Sincronizzato 2018 ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri sta meglio! E’ secondo negli 800 sl a un soffio da Romanchuk! : Gregorio Paltrinieri è in ripresa. Il 23enne carpigiano si è qualificato per la finale degli 800 sl con il secondo tempo e domani andrà a caccia di una nuova medaglia agli Europei di Nuoto a Glasgow dopo il bronzo dei 1500 sl. L’azzurro sta pian piano smaltendo la gastroenterite da cui era stato colpito lo scorso fine settimana. Il fuoriclasse del Bel Paese ha ammesso di non stare ancora benissimo, anche se di sicuro molto meglio rispetto ...

Nuoto - Europei 2018 : batterie 7 agosto. Paltrinieri in finale e in ripresa negli 800 sl. Pellegrini in semifinale nella gara regina : Quinta giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina ed andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 100 stile libero donne Federica Pellegrini inizia la sua avventura continentale nelle gare individuali con un buon piglio . La campionessa di Spinea ha concluso la propria batteria dei 100 stile ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella per il bis. Panziera da podio. Paltrinieri in ripresa. Pellegrini - Cusinato e Scozzoli in semifinale. Che bravo Pinzuti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e tutti gli azzurri in gara : Si aprono domani gli Europei dei nuotatori di fondo in quel di Glasgow: il Nuoto in acque libere, infatti, prevede le sue prime due gare proprio nella mattina del mercoledì scozzese. Sia le donne che gli uomini gareggeranno sulla distanza dei 5 km: comincerà prima, alle 10:30, la gara femminile, che annovera Arianna Birdi, Martina De Memme e soprattutto Rachele Bruni tra le partecipanti, 18 in quest’occasione. Un po’ più ampio è il ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro meravigliose e di bronzo nel duo libero : Ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 4 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo è scesa in acqua in questa mattinata britannica con la coppia Linda Cerruti/Costanza Ferro nel programma libero del duo, centrando un altro prestigioso bronzo e portando il computo dei metalli a ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli brillante nelle batterie dei 50 rana. Adam Peaty detta legge : Fabio Scozzoli risponde presente nelle batterie dei 50 rana uomini di questa giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Il romagnolo ottiene il secondo tempo delle heat mattutine, toccando la piastra in 27″04 ed esibendo, come al solito, ottimi fondamentali in partenza ed in subacquea. Per l’azzurro dunque buone indicazioni in vista delle semifinali, per puntare poi ad una possibile medaglia su questa ...

