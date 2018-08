Nuoto di fondo | Europei 2018 | si comincia con la cinque chilometri Arianna Bridi il

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e tutti gli azzurri in gara : Si aprono domani gli Europei dei nuotatori di fondo in quel di Glasgow: il Nuoto in acque libere, infatti, prevede le sue prime due gare proprio nella mattina del mercoledì scozzese. Sia le donne che gli uomini gareggeranno sulla distanza dei 5 km: comincerà prima, alle 10:30, la gara femminile, che annovera Arianna Birdi, Martina De Memme e soprattutto Rachele Bruni tra le partecipanti, 18 in quest’occasione. Un po’ più ampio è il ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella nuova dominatrice del mezzofondo europeo : Gli addetti ai lavori lo avevano predetto: i progressi fatti da Simona Quadarella la porteranno lontano e così è stato. 8’16″35, il record italiano “gommato” di Alessia Filippi messo in soffitta e soprattutto un oro continentale vinto d’autorità negli 800 stile libero. Una gara in progressione, costruendo il suo vantaggio metro dopo metro, e tenendo un ritmo insostenibile per le altre. E così il trionfo si è ...

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere generale (con tuffi - fondo e sincronizzato). Italia in seconda posizione alle spalle della Russia : A Glasgow (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2018 di Nuoto. Un argento ed un bronzo il computo delle prime due gare del Nuoto sincronizzato. Dopo il bronzo di Costanza Ferro e di Linda Cerruti nel duo tecnico, arriva l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo misto tecnico, alle spalle della Russia, in vetta al medagliere con due ori. medagliere Europei Nuoto ...

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere generale (con tuffi - fondo e sincronizzato). Italia in terza posizione : A Glasgow (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2018 di Nuoto. Prima medaglia dell’Italia che arriva dal duo tecnico del Nuoto sincronizzato formato da Linda Cerruti e da Costanza Ferro, alle spalle della Russia e dell’Ucraina. medagliere Europei Nuoto 2018: NAZIONE ORI ARGENTI BRONZI TOTALE Russia 1 0 0 1 Ucraina 0 1 0 1 Italia 0 0 1 1 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Ci sono tutte le stelle - da Bruni a Ruffini : Dall’8 al 12 agosto, al Lago Loch Lomond -Trossachs National Park, a circa 30 chilometri da Glasgow, saranno in scena gli Europei di Nuoto di fondo. Appuntamento importante anche in chiave Italia: la nazionale delle acque libere ha sempre portato tantissime medaglie a livello continentale per il Bel Paese. Saranno tredici gli azzurri protagonisti in terra scozzese: annunciate oggi le convocazioni. Questi i convocati: Matteo Furlan (Fiamme ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi e Simone Ruffini i riferimenti - Marcello Guidi e Martina De Memme le novità : Manca poco meno di un mese alla grande sfida del Nuoto in acque libere nella rassegna continentale di Glasgow. Dall’8 al 12 agosto ci attendono sfide interessanti decise da mille fattori. Qualità tattiche e fisiche che si mescolano per dare vita ad uno spettacolo tutto da vivere nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale. L’Italfondo non vorrà farsi trovare impreparata e l’intenzione è quella di far valere il ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dall’8 al 12 agosto i “Caimani” delle acque libere si affronteranno nella rassegna continentale di Glasgow per centrare i propri obiettivi nelle specialità in programma. La forte squadra azzurra, attesa come sempre, non vorrà farsi trovare impreparata per centrare i propri obiettivi e regalare al Bel Paese grandi emozioni. La 5, 10, 25 km (maschile/femminile) e il team event caratterizzeranno il programma del lago di Loch ...

Nuoto di fondo - Assoluti 2018 : Marcello Guidi ed Arianni Bridi vittoriosi nella 5 km a Genova : La 5 km degli Assoluti di Nuoto di fondo a Genova sorride a Marcello Guidi e ad Arianna Bridi nella seconda giornata di gare che si stanno tenendo nelle acque libere liguri. Il 21enne, atleta della Rari Nantes Cagliari, a 21 anni ha centrato il suo primo successo in una rassegna nazionale, rendendosi protagonista di una gara di grande livello e precedendo nuotatori d’esperienza con il crono di 56’15″8. Alle sue spalle, infatti, ...

Nuoto di fondo - anticipata per le condizioni meteo la gara dei campionati italiani master a Palermo : A causa delle avverse previsioni meteo, la gara dei campionati italiani master di Nuoto di fondo è stata anticipata alle ore 9.30 Considerate le indicazioni fornite dalla capitaneria di porto in relazione alle previsioni meteo-marine, la partenza della 5 km di Nuoto in acque libere dei campionati italiani master, in programma sabato 7 luglio, è anticipata alle ore 9.30 con accredito alle 7.30. In corso di valutazione l’orario di ...

Nuoto di fondo - Assoluti 2018 : Mario Sanzullo e Giulia Gabbrielleschi vittoriosi nella 10 km : Sono Mario Sanzullo e Giulia Gabbrielleschi i vincitori della 10 km in questa prima giornata degli Assoluti di Nuoto di fondo a Genova. Nelle acque libere liguri l’atleta delle Fiamme Oro Napoli si è imposto con il crono di 2:00’19.9, gestendo sagacemente il contesto agonistico alle sue spalle e precedendo nell’ordine Andre Manzi (2:00’22.7) e Matteo Furlan (2:00’25.9). Sanzullo, argento nella 5 km e bronzo nel team ...

Nuoto di fondo - Assoluti 2018 : Simone Ruffini ed Arianna Bridi gli osservati speciali della truppa tricolore : Ci siamo. A Sturla, sul lungomare di Genova, gli Assoluti di Nuoto di fondo prenderanno il via quest’oggi e caratterizzeranno il darsi nelle acque libere fino all’8 luglio. Si andrà a definire la squadra che parteciperà agli Europei di Glasgow 2018, dall’8 al 12 agosto nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale. Una tappa importante per molti atleti che si esibiranno su diverse distanze: cinque e dieci ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA. E’ subito spettacolo al Foro Italico tra mezzofondo - rana stellare e sfide mozzafiato nella farfalla : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, che potrebbe ingrandirsi in vista di Glasgow dato che sono ancora aperte le convocazioni ed è possibile portare quattro atleti per specialità La prima giornata di gare promette subito spettacolo. Si parte con i due 50 dorso, che ...