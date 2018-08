Numero unico di emergenza | Troppe domande e poco tempismo | bisogna cambiare o

Ritorna il Numero cani abbandonati : 3341051030 e 800137079 inattivi - l’unico recapito giusto : Esiste ed è attivo un numero cani abbandonati, ovvero un recapito al quale segnalare l'avvistamento in autostrada di un amico a quattro zampe? I contatti 3341051030 e 800137079 tornano alla ribalda in questo periodo clou delle vacanze e ancora una volta dobbiamo smentire che inviare una SMS o chiamare il numero verde indicato ottenga un qualche effetto. Nessuno dei due recapiti funziona anche se sono stati molto utili in passato. Già nel ...

Numero unico - una chiamata su 2 non raggiunge i soccorsi : 'La tecnologia all'avanguardia del Numero unico di emergenza è soltanto sbandierata. E la tragedia di piazza San Carlo non è una sensazione percepita dai malcapitati che quella sera erano in turno, ma ...

Il Numero unico 112 funziona male? : Un incendio in cui sono morti due bambini ha fatto riparlare del numero che sta sostituendo 118, 115 e 113: cosa è cambiato e cosa ne dicono gli esperti e addetti ai lavori The post Il numero unico 112 funziona male? appeared first on Il Post.

Hierro - c.t. per caso è l'unico «Numero» che fa sperare la Russia : ... perché di questo si tratta, avvenga così in profondità, soprattutto perché parliamo di giocatori di valore enorme e della migliore scuola di calcio del mondo. Ma molto altro a cui si possa attaccare ...