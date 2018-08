Numeri da record per Citroën C3 Aircross | oltre 100mila esemplari venduti

Numeri da record per il VII Narnia Festival di Cristiana Pegoraro. Molti sold out tra i 50 eventi in cartellone - 300 allievi e 48 insegnati ... : ... dal musical con 'The Broadway vagabonds' al teatro e alla danza, passando per la musica brasiliana e il tango argentino fino agli spettacoli per bambini. Il cartellone ha ospitato anche l'opera con ...

Bobo Summer Cup a Marina di Ragusa : Numeri da record : Ha chiuso i battenti la tappa siciliana della Bobo Summer Cup a Marina di Ragusa. Tanti i turisti provenienti da tutta la Sicilia

F1 - GP Ungheria 2018 : il circuito dell'Hungaroring ai raggi X - il record della pista e tutti i Numeri : ... il trionfatore del Gran Premio d'Ungheria ha poi vinto il Mondiale risale al 2004 , quando Michael Schumacher vinse all'Hungaroring con la Ferrari e poi si laureò Campione del Mondo poco dopo. In 32 ...

F1 - GP Ungheria 2018 : il circuito dell’Hungaroring ai raggi X - il record della pista e tutti i Numeri : Il circus della Formula Uno si trasferisce a Budapest per la dodicesima tappa della stagione 2018, che si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 luglio sul tracciato dell’Hungaroring. La pista ospita il GP d’Ungheria per la 33esima volta consecutiva, infatti la prima corsa di Formula 1 su questo tracciato risale al 1986, in cui risultò vincitore Nelson Piquet dopo un sorpasso spettacolare ai danni di Ayrton Senna. Ormai si può ...

Seconda edizione da record per Campus Party Italia : ecco tutti i Numeri dell'evento : Si è da poco conclusa la Seconda edizione del Campus Party Italia, che si è tenuta a Milano dal 18 al 22 luglio ed ha fatto registrare numeri a dir poco da record. Sono stante infatti oltre 10.000 presenze, quasi 2.50 le tende occupate stabilmente dai Campuseros, 350 gli speaker che si sono alternati sugli 8 palchi della manifestazione, e ancora oltre 300 partecipanti agli hackathon con 50mila euro di premi distribuiti ai vincitori.Si chiude ...

Modica Summer Fest : Numeri da record per notte bianca e schiuma Party : Il Modica Summer Fest colleziona già record di presenze. Lo scorso weekend con la notte bianca in piazza Mediterraneo e l'atteso schiuma Party

Microsoft Inspire - un canale da record sul cloud - i partner «Numeri impressionanti» : Microsoft Inspire, il record del mondo cloud e '365' Ma andiamo con ordine e partiamo con la cronaca delle prime sessioni plenarie. Sin da subito gli uomini di Nadella hanno infatti mostrato, ...

Slam - trofei e record : tutti i Numeri di Novak Djokovic - : Dodici titoli dello Slam, di cui 4 consecutivi, 223 settimane trascorse al numero 1 del ranking. Tra i migliori per percentuale di vittorie. Sono solo alcune delle cifre del serbo, che dopo un periodo ...

Il record dell’export di prodotti made in Italy spiegato in 5 Numeri : (Foto: Alma Laboris) Il 2017 è stato un anno record per le esportazioni italiane. Una crescita significativa, particolarmente nei mercati extra-europei, confermata dai numeri presentati dal rapporto Ice, l’agenzia per la promozione delle aziende italiane all’estero. Performance particolarmente positive dei nostri prodotti si sono registrate in Cina (22%), Brasile (19%), Russia (19%), Sud Africa (16%) e Stati Uniti (10%). In Europa ...

Lega : Grimoldi - domenica a Pontida previsti Numeri record : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - "domenica sarà la Pontida dei record, anche da un punto di vista numerico. Dai segnali che stiamo raccogliendo dal territorio, nel mio caso quello lombardo, prevediamo un'affluenza senza precedenti". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Leg

Estrazioni Lotto e Superenalotto - i Numeri vincenti di oggi. Centrato un 6 da 51 milioni di euro : vincita record : le Estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperenaLotto di oggi, sabato 23 giugno 2018: ecco tutti i numeri vincenti dell'estrazione di questa sera. Al SuperenaLotto, estratto il '6' da 51,3 milioni di euro. La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Le 45 quote da 7,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori in varie località ...

Numeri da record per la Sagra dal Scarpasoun di Montecavolo : Durante il weekend del 9 e 10 giugno la festa ha animato il paese, da sempre "casa" di Nonna Lea, con mostre, gare, concerti, mercati, spettacoli e tanta buona tavola. Il re della Sagra, patrocinata ...

8° World Water Forum : Numeri da record - grande impegno globale per la sicurezza idrica : L’ottava edizione del World Water Forum, organizzato dal World Water Council in collaborazione con il governo del Brasile, ha accolto il maggior numero di cittadini nella storia dell’evento. Il Forum ha visto la partecipazione di 120.000 cittadini, inclusi 12.000 delegati ed esperti. I partecipanti, provenienti da 172 paesi, hanno preso parte a oltre 300 sessioni ed eventi tematici. Inoltre, i decision maker di 525 istituzioni e 150 ...

Politica e corruzione - i Numeri : in Campania record di condannati : corruzione: il record spetta alla Campania. Lo dimostrano i dati raccolti dal professor Rocco Sciarrone dell'università di Torino e pubblicati nel volume intitolato 'Politica e corruzione partiti e ...