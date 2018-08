Novità in casa Sports Interactive | Football Manager 2019 in arrivo a novembre

Una Harley Davidson elettrica è tra le Novità della casa americana : L'India è infatti molto appetibile, uno dei più grandi mercati del mondo e che registra una crescita più rapida rispetto a tutti gli altri della zona asiatica. Non si può non dire nulla di quella che ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Chievo : Novità live - i ritorni in casa partenopea. Info e orario : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Chievo: Info e orario, le novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano in amichevole. Entrambi gli allenatori schierano gli undici tipo?(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:48:00 GMT)

Fiorentina - arriva un altro portiere? Le ultime Novità da casa viola : La Fiorentina potrebbe inserire in rosa un nuovo estremo difensore a fare da chioccia ai giovani già presenti, Pioli ha bisogno di tre portieri La Fiorentina si è messa alla ricerca di un altro portiere dopo l’acquisto di Lafont. Il club vorrebbe un profilo d’esperienza per far da chioccia al sopracitato francese ed a Dragowski, profilo individuato in Cedric Carrasso, 36enne portiere svincolato. Secondo quanto riportato da ...

F1 – Importantissime Novità in casa Force India : Stroll cambia le sorti del team ‘rosa’? : Clamorose novità in casa Force India per il 2019: in arrivo Stroll con la famiglia al completo A poche ore dall’inizio del weekend del Gp di Germania, di F1, arrivano importanti notizie da Hockenheim che riguardano il futuro di alcuni team. Stiamo parlando di Force India e Williams: quest’ultima infatti sembra in serie difficoltà e, per questo motivo, Stroll sta pensando di passare in rosa dalla prossima stagione e di portare ...

Sconti per le ristrutturazioni in casa : tutte le Novità : Ci sono alcune novità in arrivo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e le ristrutturazioni. L'Agenzia delle Entrate - con la circolare 15/E del 12 luglio - chiarisce infatti la...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : nuovo fondo per la Ferrari - le Rosse sfidano la Mercedes in casa! Tutte le Novità per Vettel e Raikkonen : Il Mondiale F1 non conosce soste e nel weekend sarà protagonista con il GP di Gran Bretagna, decima tappa di una stagione rovente e tiratissima. Sul circuito di Silverstone si conclude il micidiale trittico incominciato in Francia e proseguito in Austria: tre gare in quindici giorni che potrebbero risultare decisive per il campionato. Sebastian Vettel si è ripreso la vetta della classifica con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton che ha ...

Maria Elena Boschi - Novità per l'ex ministro : c'è un nuovo ospite in casa : Ultimamente si è un po' defilata dalle scene politiche e in questi giorni tiene un profilo basso sulla querelle in corso per la definizione del nuovo governo, così l'ex ministro...