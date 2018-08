Notte di stelle cadenti a Montelago

Notte sotto le stelle : musica - sport e spettacoli in riva al lago d'Endine : musica, busker, enogastronomia, sport ed esposizioni di hobbysti: a Spinone al lago torna "Notte sotto le stelle", con un programma ricco di appuntamenti . L'iniziativa, giunta alla 15esima edizione, ...

POOH 50 - L'ULTIMA Notte INSIEME/ La reunion (in replica) di cinque stelle della musica italiana : 5 punte per un'unica stella, 5 stelle per un solo universo: è l'universo dei POOH, che hanno letteralmente creato un cosmo. Attorno – se possibile – vi orbitano più di 100mila satelliti.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:07:00 GMT)

Chiavenna : Notte di San Lorenzo tra shopping e stelle cadenti : Nelle vie interessate saranno infatti allestiti, dalle ore 21.30 alle 23.30, spettacoli con musica acustica dal vivo, esibizioni di mangiafuoco e spettacoli vari di artisti di strada.

'Brillano nella Notte le stelle del Fair Play' : "E' stata una serata importantissima questa di Castiglion Fiorentino - ha sottolineato Ennio Troiano , direttore corporate risorse umane Gruppo Menarini - una serata dove viene premiato lo sport sano,...

Una serata col naso all'insù. A Porto Sant'Elpidio torna la Notte delle Stelle : Un'occasione per imparare segreti e curiosità di astri e costellazioni ma anche divertirsi insieme con spettacoli, musica e sorprese. Uno dei fiori all'occhiello dell'estate elpidiense, sostenuto fin ...

Le stelle del Fair Play brillano nella Notte di Menarini : Cittadella, I valori sociali dello sport Marco Bortolami, Promozione dello sport Daniela Hantuchova, Fair Play e solidarietà Vanessa Ferrari, Modello per i giovani Charlotte Kalla, Fair Play e ...

Notte bianca dei saldi - tra shopping ed eventi sotto le stelle : ... che catalizzerà per le strade e le piazze del centro migliaia di aretini e turisti, desiderosi di vivere la città fino a tardi con le vetrine dei negozi accese fino alle 24, tra spettacoli e ...

Al Premio Agnes news e spettacolo la Notte delle stelle : notte magica a Sorrento, dove, nella cornice incantata di Marina Grande, si è conclusa la decima edizione del 'Premio Biagio Agnes'. Due giorni di cultura e spettacolo nel nome e nel ricordo del ...

NBA Draft 2018 : la Notte delle stelle del futuro - in diretta dall'1 su Sky Sport : Il primo a pronunciarli sarà Adam Silver, al resto poi penseranno il loro talento e la voglia di fare la differenza nella lega più importante del mondo del basket. Dove sperano di entrare già dalle ...

10 agosto 2018 - San Lorenzo : ecco i modi più insoliti per aspettare le stelle cadenti nella magica Notte dei desideri : Come trascorrere la notte di San Lorenzo? Aspettando le stelle cadenti si gusta un pic-nic, si ascolta un concerto jazz immersi in una piscina termale, ci si rilassa con un massaggio open air, ci si addormenta in un letto sul prato, si gusta una cena romantica in un antico castello o si scruta la volta celeste dall’osservatorio. Un letto sotto le stelle in Umbria Alberi secolari come pareti, un cielo di stelle come soffitto e il silenzio della ...