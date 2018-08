“Nooo… per un soffio” Temptation Island | cosa è successo dopo l’ultima puntata 

caffeinamagazine

: @MauYuketto Hanno la faccia come il culo adesso noi per vendicare quei poveretti,dovremo imitarli con qualche ridi… - MichelaDelmast3 : @MauYuketto Hanno la faccia come il culo adesso noi per vendicare quei poveretti,dovremo imitarli con qualche ridi… - Chicco08583912 : @serracchiani @pdnetwork ...nooo... parla di come si arrostisce il porchetto nelle vostre feste... che è meglio...… - sevabbe123 : @max_ronchi Ma nooo ci saranno finite per sbaglio mentre scappava dalla guerra dai missili dalle uova ?? ?????? -

(Di martedì 7 agosto 2018) Si conclude con la vittoria di “Tutto può succedere” la sfida degli ascolti estivi. La famiglia Ferraro ha battuto di un soffio i fidanzatini e i tentatori di “Il viaggio di”. Due milioni e 700 mila spettatori per l’ultima puntata della fiction di Rai, mentre l’appuntamento finale con il reality delle tentazioni di Canale 5 si è fermato a 2,3 milioni di spettatori.non è riuscito a detenere il record per un soffio e durante l’ultima puntata si è dovuto arrendere alla fiction ”Tutto succedere”. Ultima puntata a parte, il reality ha sempre battuto la concorrenza e ha postato a casa dei numeri impressionanti. I buoni risultati non sono altro che una conferma. L’ultima edizione si attesta infatti come una delle più viste di sempre. Unche Maria De Filippi cavalcherà nelle prossime ...