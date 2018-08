Non solo donne incinte | ecco a chi è sconsigliato il consumo di alghe

Il Decreto Dignità è legge. Cosa cambia per i contratti di lavoro - e Non solo - : Ok banca dati per il monitoraggio dei giochi Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati ...

F1 Mercedes : Wolff - una carriera nei motori ma Non solo : Mi mancava il background del go-kart da bambino, mi mancavano i finanziamenti e i contatti e pensavo che il mondo degli affari sarebbe stato il miglior percorso a quell'età '. Uscito dalla porta, ...

Caroline fuori da Legacies? Julie Plec pronta a spiegare la sua assenza e Non solo : Caroline fuori da Legacies? Al momento sembra proprio che lo spin off di The Originals (e un po' anche di The Vampire Diaries) dovrà fare a meno di Candice Accola King. L'attrice non figura nel cast della serie, almeno al momento, e questo significa che le sue gemelle e la stessa Hope dovranno fare a meno di lei non senza conseguenze e dubbi da parte dei fan. Perché una persona che ha fatto di tutto per le gemelle di Alaric adesso dovrebbe ...

I tir esplosi Non sono solo una fatalità : La tragica fatalità, tuttavia, non dovrebbe essere scritta solo nelle pagine di cronaca ma dovrebbe quantomeno consigliare alla politica una cautela ulteriore riguardo alla foga di limitare l'uso di ...

I tir infiammati Non sono solo una fatalità : Un incidente tra un’autocisterna che trasportava gas di petrolio liquefatto (Gpl) e alcune auto ha provocato un incendio sul ponte del raccordo autostradale di Casalecchio, a Borgo Panigale. Il ponte è parzialmente crollato, facendo almeno un morto e decine di feriti. La tragica fatalità, tuttavia,

Risorgimarche 2018. Jovanotti ma Non solo : successo straordinario per la seconda edizione del festival - sfondato il muro delle 150 mila ... : ... forti di questi risultati, per creare ulteriori occasioni di valorizzazione dei luoghi sedi dei concerti e a proseguire sulla via indicata dal festival attraverso eventi e spettacoli che possano far ...

«Portraits of Speed» - una serie (in video) per celebrare la corsa (e Non solo) : Una mini-serie girata in tre parti dal pluripremiato regista Ian Derry a Berlino in 48 ore, per racconta le storie (personali) e la ricerca del successo ai Campionati Europeri 2018 di Atletica che si stanno svolgendo, proprio in questi giorni, nella capitale tedesca, del centometrista Reece Prescod, della campionessa mondiale dei 200m Dafne Schippers e della mezzofondista dei 1500m Kostanze Klosterhalfen. L’idea è di Nike, che con ...

Vaccini - Di Maio : Non solo obblighi - agire su genitori : Roma, 6 ago., askanews, - 'Io credo che i Vaccini siano un tema che nel paese crea sempre grande discussione. In campagna elettorale abbiamo detto chiaramente che vogliamo che i bambini facciano i ...

Gli ‘zingari’ esistono solo se stanno in mezzo ai topi. Non se protestano davanti alle ambasciate italiane : Perché non ci dovremmo preoccupare se nell’annuale classifica sulla libertà di stampa in 180 paesi l’Italia quest’anno si colloca al 46esimo posto, molto dietro Ghana e Namibia? In tempi come questi, nei quali più del fatto vale la percezione costruita con vere e proprie campagne di marketing e le notizie artefatte sono diventate una pratica che invade i social, questa notizia dovrebbe invece far temere per le sorti della ...

Non solo mare - la plastica avvelena anche i laghi : Indagine di Legambiente dal Maggiore sino a Bolsena: 2,5 rifiuti recuperati ogni metro quadrato di arenile. Troppe microplastiche e cattiva depurazione

Grandi opere - il centro-destra - e Non solo - chiama Salvini : La disparità di vedute di Lega e Movimento 5 Stelle in merito alle Grandi opere continua ad infiammare il dibattito politico. Al botta e risposta tra Barbara Lezzi e Matteo Salvini sul gasdotto TAP, ...

Di Maio : “In Italia Non c’è un’emergenza razzismo - è solo un’arma di distrazione di massa” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio torna sulla proposta di abrogare la legge Mancino, affermando che in Italia non c'è alcuna emergenza razzismo e che questo argomento viene usato solo come "arma di distrazione di massa": "Se continuiamo a discutere di questa roba, gli Italiani non ci seguono, hanno altri problemi".Continua a leggere

Rixi - Lega - : la Tav è importante - nel Governo Non c'è solo M5s : Roma, 6 ago., askanews, - La Tav è un'opera importante. Lo afferma in un'intervista al Corriere della sera, Edoardo Rixi, sottosegretario leghista alle Infrastrutture e Trasporti, spiegando che al ...

Cerci - Non c'è solo il FrosiNone - : Cerci è a caccia di una nuova sfida sportiva. Attualmente svincolato, l'ex, tra le altre, di Torino e Atletico Madrid, è stato accostato a tanti club ma, al momento, la scelta non è stata ancora fatta.