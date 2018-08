Noi umani sopravviveremo all’intelligenza artificiale?

wired

: I governi (non) cambiano, ma Al Sisi resta un 'partner imprescindibile'. Noi continueremo a chiedere verità e rispe… - civati : I governi (non) cambiano, ma Al Sisi resta un 'partner imprescindibile'. Noi continueremo a chiedere verità e rispe… - crocerossa : #30luglio, noi li trattiamo 'semplicemente' da esseri umani, l'unica etichetta che possiamo mettere.… - CarlottaRagusa : RT @aloisig5: É stata giudicata la migliore foto di questo secolo, forse perché... contiene cose che noi umani non abbiamo... -

(Di martedì 7 agosto 2018) “Se l’intelletto diventasse non solo produttore, ma anche prodotto della tecnologia, potrebbe allora generarsi un circolo vizioso imprevedibile e dalle conseguenze potenzialmente pericolose”, scrive Murray Shanahan, professore di robotica cognitiva dell’Imperial College di Londra. Il suo libro, La rivolta delle macchine (Luiss University Press) è incentrato su una possibilità da sempre dibattuta nella storia della tecnologia e spesso ritenuta in bilico tra la fantascienza e la realtà: quella della “singolarità tecnologica”, definita come un momento di “cambiamento talmente radicale da far terminare le cose umane così come le comprendiamo oggi” per via dell’avanzamento tecnologico progressivo nell’ambito dell’intelligenzae delle neurotecnologie. Si tratta, insomma, del topos della rivolta delle macchine che, presa finalmente coscienza di loro stessi, sfuggono al ...