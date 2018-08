No-tan | i segreti per restare bianchissime anche in estate

dilei

(Di martedì 7 agosto 2018) Mentre c’è chi si affanna per ottenere una bella tintarella, esponendosi per lunghe ore ai caldi raggi del sole abusando di oli abbronzanti, molte donne vogliono preservare la loro pelle candidain. Sinonimo di purezza, bellezza e nobiltà, la carnagione chiara sta tornando di gran moda e non solo tra le star. Nonostante le temperature bollenti, seguendo alcuni piccoli accorgimenti è possibile mantenere il proprio colorito naturale. Sevoi desiderate una perfetta no-tan, non dimenticate di uscire sempre con occhiali e cappello. In questo modo potrete proteggervi dai raggi solari e non rischiare insolazioni o fastidiose macchie sulla pelle. Esporsi al sole il meno possibile – specialmente nelle ore più calde – è sempre consigliabile. Rimanere all’ombra il più possibile, stando sotto l’ombrellone con indosso parei o caftani è l’ideale ...