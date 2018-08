Nike Fast Lab | la velocità fa tappa a Berlino

vanityfair

(Di martedì 7 agosto 2018), agosto 2018. La città è rovente e assolata. Temperature così alte non si registravano dal 1902. Eppure a infuocare gli animi di molti sportivi e appassionati non è solo la bolla di calore eccezionale che ha già caratterizzato quest’estate anomala. La colonnina di mercurio sale in picchiata in vista dei XXIV Campionati Europei di Atletica Leggera, al via dal 7 al 12 agosto. E l’adrenalina in città è ai massimi livelli. I campioni del presente e del futuro sono pronti a dare il massimo in pista e sui campi di gara, e a trasformare tutta la loro forza esplosiva, tenacia e resistenza, in performance di altissimo livello. Per offrire al mondo un festival di sport, emozioni, sudore e tante medaglie. Mentre tutto questo prende vita, all’interno delLab – l’hub dedicato ai runner die aiPlus member creato per l’occasione –svela le novità che arricchiscono ...