NIGHTFLYERS - La nuova serie si presenta al SDCC 2018!

(Di martedì 7 agosto 2018) Fra leTV più attese dellastagione vi è laopera sci-fi, tratta dal racconto di George R.R. Martin, lo stesso che ha ideato la saga di Game of Thrones. Finalmente al San Diego Comic Con lainizia a svelarsi con un nuovo trailer, una clip non rilasciata all'esterno della manifestazione e i primi commenti dal cast e dai produttori, in un prodotto che promette elevata suspence e non solo. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato svelato dellatargata SyFy. -Il panel è stato introdotto da un breve trailer, che mostra a chiare lettere la trama di questa; in una Terra destinata a morire, un gruppo di persone intraprende un importante viaggio nello spazio a bordo della Nightflyer, nella speranza di contattare una forma di vita aliena. Ma quello che sembra essere un viaggio lungo e tranquillo si rivela essere un vero e proprio incubo nello ...