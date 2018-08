Niccolò Bettarini La reazione di Stefano Bettarini e Simona Ventura? Lui in

Niccolò Bettarini : in vacanza al mare mostra le cicatrici : Il ragazzo ha raccontato a La Gazzetta dello Sport i brutti momenti vissuti da lui e dai suoi genitori: 'Mia madre ha passato delle ore terribili, a pensare al peggio che poteva accadermi. Mio padre ...

Niccolò Bettarini mostra i segni delle 11 coltellate : le foto : Niccolò Bettarini, primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, ha deciso di mostrare per la prima volta ciò che è rimasto sul suo corpo di quella terribile notte in cui ha rischiato di perdere la vita: sono ben 11 le coltellate inferte dai quattro uomini che hanno messo a repentaglio la sua incolumità. Niccolò Bettarini aggredito fuori da una discoteca È successo tutto nella notte tra il 30 giugno e l'1 luglio fuori alla discoteca Old ...

Niccolò Bettarini : "Smetto con la vita notturna. Dopo l'aggressione ho ritrovato la fede" : Intervistato dal settimanale Di Più, Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, finito in ospedale alcune settimane fa Dopo essere stato accoltellato fuori da una discoteca milanese, ha raccontato di essersi riavvicinato alla fede Dopo quanto avvenuto:Siamo una famiglia credente, siamo profondamente cristiani e quello che è successo mi ha fatto ritrovare la fede. Non penso che sia stata solo fortuna. Mia madre e io, ...

Niccolò Bettarini mostra le cicatrici dell'aggressione. "Il dolore di ieri è la forza di oggi" : Niccolò Bettarini ha tolto il tutore e mostra su Instagram le cicatrici dell'aggressione. È trascorsa qualche settimana da quando il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano è stato accoltellato all'uscita dalla discoteca Old Fashion da Milano e da allora i follower sui social sono stati costantemente aggiornati sulle condizioni del ragazzo.Il 19enne ora sta bene e si gode le vacanze al mare a Viareggio. ...

Niccolò Bettarini cambia vita dopo l'aggressione : l'annuncio inaspettato : Niccolò Bettarini , il primogenito della celebre showgirl televisiva Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini, è tornato alla ribalta della cronaca - dopo la terribile aggressione subita recentemente all'uscita da una nota discoteca milanese - per alcune sue dichiarazioni circa la sua vita ed i suoi impegni professionali. E' stato un ...