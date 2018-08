Nella Legge di Bilancio i provvedimenti sulle pensioni | ma deludenti un po' per tutti

Reddito di cittadinanza e flat tax viaggiano di pari passo : "Insieme Nella Legge di bilancio" : "Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio" assicura il vicepremier Di Maio. E con Salvini esclude...

Di Maio : "Flat tax e reddito cittadinanza insieme Nella Legge di Bilancio" : Luigi Di Maio questa mattina ha partecipato all'inaugurazione della Scuola dell'infanzia di via Don Petruio a Fabriano (Ancona), la prima ricostruita dallo Stato nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017; una scuola progettata con una struttura portante in legno, dotata di impianti ispirati ai principi del risparmio energetico.Di Maio ha parlato anche degli obiettivi principali del Governo in materia economica, come la flat tax e reddito ...

Riforma pensioni 2018/ Salvini ribadisce : sarà Nella Legge di bilancio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Salvini ribadisce: sarà nella Legge di bilancio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:04:00 GMT)

M5S e Lega mettono Tria spalle al muro : impegni elettorali Nella Legge di stabilità : Il primo vertice per definire le linee di politica economica. A settembre la sentenza delle agenzie di rating

Economia : Ruocco - commissione Finanze Camera - a 'Il Sole 24 Ore' - drastico taglio del cuneo fiscale Nella Legge di bilancio : Roma, 01 ago 09:10 - , Agenzia Nova, - Questo decreto mette i giovani e il lavoro al centro: da una parte evita le distorsioni che ci sono state finora sui contratti a a termine e dall'altra estende ...

Renzi contro la Lega : “Utilizzate ruspa Nella direzione sbagliata. Demolite Casa Italia al posto di legge Fornero” : Con il decreto legge sul riordino dei ministeri “si mette la parola fine alle Unità di missione denominate Italia Sicura. Il decreto non mette un centesimo in più sulla sicurezza scolastica e sul rischio idrogeologico, sennò saremmo stati dalla vostra parte. Vengono cancellate dal governo strutture che hanno in pancia cantieri per 9 miliardi in un caso e per 7 nell’altro”. Lo ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi, intervenendo ...

MANOVRA - TRIA Nella MORSA LEGA-M5S/ Di Maio - “Flat tax e Reddito di Cittadinanza in Legge Bilancio” : Luigi Di Maio, il piano del Ministro M5s: sfida TRIA, "Flat Tax e Reddito Cittadinanza vanno fatti subito, sono emergenze sociali. Tap-Tav, da ridiscutere ma sono opere non correlate"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Flat Tax - ministro Tria : sarà già Nella prossima Legge di bilancio : La Flat tax “si inizierà a implementare fin dalla prossima Legge di bilancio, secondo un cronoprogramma graduale il cui contenuto di dettaglio è allo studio”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al question time alla Camera. Tria ha ribadito che la Flat tax sarà composta da una semplificazione strutturale del sistema fiscale e da “un alLeggerimento del prelievo da perseguire gradualmente e ...

Giovanni Tria : “Flat tax Nella prossima legge di bilancio e pace fiscale per aiutare chi è in difficoltà” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia che la flat tax verrà implementata già nella prossima legge di bilancio e che si procederà con la pace fiscale per aiutare "le persone più in difficoltà". Tria assicura inoltre che non verrà sforato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.Continua a leggere

