Ned | il contatore intelligente per la casa che ti aiuta a ridurre i consumi

(Di martedì 7 agosto 2018) Frigoriferi lasciati aperti o ghiacciati, lavatrici a mezzo carico, dispositivi obsoleti o malfunzionanti: ogni anno in Italia lo spreco energetico nel settore residenziale ammonta a oltre 4 miliardi di euro e di fatto 9 italiani su 10 dichiarano di non essere assolutamente consapevoli deidei propri elettrodomestici, né tanto meno di sapere come risparmiare ed evitare inutili sprechi, come dimostra un’indagine di Facile.it. Per rispondere a questa esigenza e rendere i cittadini sempre più “green”, è arrivato Ned, il primo smart meter italiano che permette di tenere sempre sotto controllo quanta energia consumano gli elettrodomestici di. Questo dispositivo è l’unico sul mercato in grado di connettersi contemporaneamente con tutti i dispositivi di, senza la necessità di installare numerosi, costosi ed invasivi strumenti di misura. Oggi, infatti, il mercato del ...