NBA – Chi sarà il Rookie of the Year 2019? Le previsioni di ESPN lasciano spazio a

Io sto con LeBron : dopo le critiche del presidente - anche Melania Trump si schiera con la leggenda NBA : "Lo sport non è mai stato qualcosa che divide la gente, ma qualcosa che unisce. E il presidente ci sta dividendo" ha affermato James, che ha nuovamente lasciato i 'suoi' Cleveland Cavaliers, portati ...

Con oltre 10 milioni di copie piazzate NBA 2K18 segna il record di vendite per il franchise : 2K annuncia oggi che NBA 2K18 ha venduto più di 10 milioni di copie, registrando un nuovo record per il franchise. Dal primo titolo uscito nel 1999, il franchise NBA 2K ha venduto oltre 80 milioni di copie nel mondo, diventando il videogioco sulla NBA più venduto degli scorsi 17 anni.NBA 2K18 aveva la star dei Boston Celtics Kyrie Irving in copertina sull'edizione standard, mentre Shaquille O'Neal dominava la scena sulla copertina della Legend ...

NBA – Buone notizie per i Grizzlies - Mike Conley guarito dalla rottura del tendine d’Achille : ecco quanto rientrerà : Buone notizie all’orizzonte per i Memphis Grizzlies: Mike Conley ha recuperato dall’infortunio al tendine d’Achille e vuole essere pronto per il primo giorno di allenamenti Sulla disastrosa annata dei Memphis Grizzlies ha pesato fortemente l’assenza di Mike Conley. Il playmaker si è infortunato ad inizio stagione, rompendosi il tendine d’Achille: infortunio che lo ha costretto a stare fuori tutto l’anno. ...

Mercato NBA – DeRozan giura amore ai tifosi dei Raptors ma punzecchia Ujiri : “nessun rapporto con il gm. Ai fan dico…” : DeMar DeRozan è tornato a parlare della trade che lo ha costretto ad abbandonare Toronto: l’ex stella dei canadesi giura amore ai fan ma non cambia idea sul gm Masai Ujiri La trade che ha portato all’addio di Kawhi Leonard dagli Spurs ha avuto un finale clamoroso. Lo scontento di lusso dell’NBA si è trasferito a Toronto, in uno scambio che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente ...

NBA – Carmelo Anthony alza i toni : “so io quando sarà il momento di partire dalla panchina” : Carmelo Anthony fa chiarezza sul suo futuro: Melo giocherà da titolare anche nella prossima stagione, non è ancora il momento di adattarsi al ruolo di sesto uomo Carmelo Anthony ha deciso di mettere le cose in chiaro: qualuque sia la sua prossima squadra (in pole i Rockets dopo che si sarà accordato con Atlanta per il buyout), lui ne sarà un titolare. Del resto, dopo 1054 gare di regular season e 72 di Playoff, ovvero la totalità dei match ...

Mercato NBA – La verità di DeRozan - che schiaffo ad Ujiri : “trattato senza rispetto - ecco cosa mi ha detto” : DeMar DeRozan è tornato a parlare del suo addio ai Toronto Raptors: l’ex stella della franchigia canadese attacca il gm Masai Ujiri La trattativa che ha portato all’addio di Kawhi Leonard ha avuto un finale inaspettato. Lo scontento di lusso dell’NBA è passato, a sorpresa, ai Toronto Raptors in una trade che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente deluso dalla trattativa ...

Mercato NBA – Bulls su Wade - ma non quelli di Chicago : offerta folle dei cinesi del Zhejiang : Gli Zhejiang Golden Bulls presentano un’offerta irrifiutabile a Dwayne Wade: le sirene cinesi allontanano il numero 3 da Miami Il futuro in NBA di Dwyane Wade é in serio dubbio. Niente ritiro all’orizzonte, non ancora almeno, il Mercato NBA regala a ‘Flash’ un’offerta dalla Cina. Dopo l’offerta dei Xinjiang Flying Tiger, a Wade é stata recapitata quella dei Zhejiang Golden Bulls: un triennale da 25 ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Cecchini/Dal Molin : finale a sorpresa! Traballi/Puccinelli e Colombi/BreideNBAch per il titolo femminile : La sabbia di Cervia regala come sempre emozioni e sorprese e stavolta miete vittime eccellenti come i più attesi della vigilia Abbiati/Andreatta che vedono fermata la loro corsa dalla coppia che finora aveva fallito l’obiettivo finale e che vuole prendersi finalmente la soddisfazione della vittoria di tappa nel circuito tricolore, Cecchini/Dal Molin. In campo maschile la riedizione della finale dello scorso anno è un concentrato di ...

Mercato NBA – Il gm dei Raptors parla dell’addio di DeRozan : “gli chiedo scusa - ma vi dico la verità…” : DeRozan aveva accusato i Toronto Raptors di mancanza di lealtà dopo la cessione, Masai Ujiri, gm dei canadesi, ha provato a far luce sulla questione La telenovela legata alla cessione di Kawhi Leonard si è conclusa con un… colpo di scena. Niente Lakers o Sixers, le squadre più accreditate come prossima destinazione, niente marcia indietro e rinnovo con li Spurs, ma una trade clamorosa che lo ha spedito ai Raptors, in cambio di ...

Se il campione dell'NBA "schiaccia" la sinistra chic : 'Mettiamo i nostri corpi sulle navi che salvano i migranti', scriveva dieci giorni fa Sandro Veronesi a Roberto Saviano. Laddove per 'nostri' però non intendeva i loro, quelli dei due scrittori, ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard ai Raptors ecco la trade ufficiale : chi ci guadagna di più Toronto o San Antonio? : Kawhi Leonard pronto a trasferirsi ai Raptors: gli Spurs avrebbero detto sì ad una trattativa che comprende DeRozan, Poeltl e una scelta al primo giro 2019 Dopo qualche giorno di silenzio, il Mercato NBA torna ad accendersi improvvisamente. Protagonista la trattativa relativa alla cessione di Kawhi Leonard. Questa volta però, i riflettori non sono puntati sul numero 2 nero-argento, bensì su di un’altra grande stella del basket NBA: ...

NBA 2K19 – Svelato l’overall pazzesco di LeBron James : “non male per un vecchietto” : La 2K ha Svelato l’overall di LeBron James: il nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers raggiungerà la pazzesca cifra di 98 come valore complessivo Finita la stagione NBA, il basket a stelle e strisce si prende una meritata pausa durante l’offseason. L’unico modo per vedere ancora i campioni della pallacanestro americana in campo è quello di giocare ad NBA2K. A tal proposito, la 2K ha rilasciato alcune novità sul nuovo ...

Mercato NBA – Isaiah Thomas fa chiarezza : “ecco perchè ho scelto i Nuggets nonostante il minimo salariale” : Isaiah Thomas ha fatto luce sulla sua volontà di accordarsi con i Nuggets al minimo salariale: il playmaker ha messo la voglia di tornare al top prima dei soldi Nei giorni scorsi, Isaiah Thomas si è accordato con i Denver Nuggets per un anno, alla cifra di 2 milioni. Un accordo che ha lasciato stupiti diversi addetti ai lavori, particolarmente vista la volontà di Thomas, due anni fa, di ottenere un max contract (pluriennale da 100 milioni) ...