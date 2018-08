Navi della flotta del Nord nel canale della Manica

Il veliero che Naviga lungo le rotte della speranza : ... lungo la costa ligure, insieme a quindici marinai speciali, che affiancano i ventuno della Marina militare che compongono l'equipaggio del brigantino più grande del mondo, che dal 2007 naviga sulle ...

Greco - Op - : dalla Navigabilità dello Stombi alla grande città della Sibaritide : " Non credo che esista in nessuna parte del mondo qualcosa di più bello della pianura ove fu Sìbari. Vi è riunita ogni bellezza in una volta: la ridente verzura dei dintorni di Napoli, la vastità dei ...

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della ScandiNavia - “è il dramma del cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Moavero : 'Porti aperti alle Navi Ue con i migranti fino alle modifica della missione Sophia' : Sono attese per oggi le proposte della commissione europea sulla gestione e l'accoglienza dei migranti. Il ministro degli Esteri Moavero prova a rassicurare i partner dell'Unione europea -

Ue - passo indietro di Roma. Non fermeremo le Navi della missione “Sophia” : E alla fine, dopo le minacce, arriva il passo indietro. L’Italia non bloccherà le navi dell’operazione Sophia. Lo strappo, ventilato nei giorni scorsi, avrebbe portato alla fine della missione, come prospettato dagli altri Stati membri. Un ruolo decisivo nel passo indietro del governo lo avrebbe giocato anche il pressing del Quirinale, consapevole ...

Migranti : non si fermano le Navi della speranza e della morte : Drammatico il bilancio dell'imbarcazione affondata a nord di Cipro. I morti sono almeno 19, ma in viaggio c'erano circa 150 persone e solo 100 sono state salvate dall'operazione congiunta delle ...

Bambini sul web - il decalogo e i trucchi per proteggerli : dal parental control alla tracciabilità della Navigazione : Dieci regole per proteggere i Bambini dalle insidie del web: dal parental control alla scelta dei filmati su YouTube. A stilare la lista dei consigli per proteggere i più piccoli è stata Cynny, azienda fiorentina attenta al tema della sicurezza online, tanto da aver sviluppato la tecnologia MorphCast, che monta in tempo reale le clip di un video pubblicitario adattando i contenuti a età, sesso ed emozioni dello spettatore. I Bambini E IL WEB ...

Salvini : 'Due Navi Ong al largo della Libia - si scordino i porti italiani' : ' Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina', fa sapere Matteo Salvini postando su Twitter la posizione di due navi Ong al largo della Libia . Si tratta di imbarcazioni ...

Sulle Navi della Marina Militare si respira la passione per il mare : ... come nella tradizione della Marina Militare Italiana, che hanno compiuto nei trent'anni di attività numerose missioni solcando i mari di tutto il mondo. Questa atmosfera di amore e passione per il ...

450 migranti in viaggio tra Malta e Lampedusa trasferiti su Navi della Gdf e di Frontex : Otto persone tutte donne e bambini, sono state trasferite a Lampedusa per ricevere cure mediche. Da chiarire ora la destinazione dei migranti. Salvini ribadisce: 'No in Italia, vadano in Libia o a ...

Migranti : i 450 in viaggio tra Malta e Lampedusa trasferiti su Navi della Gdf e di Frontex : Otto persone tutte donne e bambini, sono state trasferite a Lampedusa per ricevere cure mediche. Da chiarire ora la destinazione dei Migranti. Salvini ribadisce: 'No in Italia, vadano in Libia o a ...

Rally – Incidente Andreucci : le condizioni di Paolo e della Navigatrice Anna Andreussi : Stanno bene Paolo Andreucci e Anna Andreussi dopo il terribile Incidente di ieri sera durante un test pirelli Brutto Incidente, ieri, per Paolo Andreucci e Anna Andreussi: il campione di Rally e la sua navigatrice sono stati protagonisti di un terribile schianto durante un test in una strada chiusa per provare le gomme Pirelli in vista del prossimo appuntamento del CIR. Il Rally di Roma Capitale non potrà essere corso dalla coppia: il 10 ...

I 450 migranti trasferiti su Navi della Finanza e di Frontex. Ora dove andranno? : 'Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma - si legge - ha notificato al centro soccorsi di Malta la presenza del peschereccio con circa 450 migranti a bordo quando la nave era a circa 53 miglia ...

Il ministro Salvini dice che non vuole far arrivare una nave militare italiana con a bordo 66 migranti, soccorsi da un'altra imbarcazione italiana al largo della Libia