Napoli | test Borussia per archiviare la figuraccia di Dublino | La diretta

Napoli-Liverpool | Segui la diretta A Dublino un test per il mercato : Liquidati i primi test con tre facili vittorie, il Napoli si butta nel suo tour europeo che parte da Dublino, con la sfida al Liverpool di Klopp (in campo alle 19), fresco finalista di Champions...

Napoli - dopo la sparatoria la protesta dei cittadini del Vasto : 'Andiamo via da qui' : 'Quello che si vive al Vasto è un clima di tensione e di razzismo. Ormai è sempre più difficile vivere in zona'. A dirlo è Omar, zio del ragazzo ferito due Giovedì sera tra via Milano e vico Venezia, ...

Napoli - scoppia la contestazione contro De Laurentiis : Le Curve non hanno gradito l'impegno del patron nel Bari: è solo l'ennesimo capitolo di un rapporto ormai logoro

Napoli - ancora contestazione contro De Laurentiis : l’acquisto del Bari scatena i tifosi : Napoli, tifosi contro De Laurentiis all’indomani dell’acquisizione del Bari da parte del presidente partenopeo: striscioni in città di contestazione De Laurentiis è il nuovo patron del Bari ed i tifosi del Napoli hanno preso la palla al balzo per proseguire nella loro contestazione contro il Presidente. Due striscioni sono infatti apparsi in città, entrambi molto duri contro il patron partenopeo. Il primo chiede esplicitamente ...

Napoli-Chievo 2-0 : Verdi apre con una magia - chiude Tonelli di testa : Si comincia ed è grande bellezza, poi ci pensa Strahinja Tanasijevic, ventunenne serbo a rovinare un'amichevole che poteva forse esprimere un livello di gioco diverso. Pronti via e dopo 10' il gol del ...

Napoli - i test contro Chievo - Liverpool - Borussia Dortmund e Wolfsburg in diretta su TimVision : Si parte domenica 29 luglio con l'incontro Napoli - Chievo, in diretta alle 21, disponibile nella sezione Sport per tutti i clienti abbonati a TimVision. Si prosegue con i big match disponibili in ...

Napoli - Ancelotti : “sorpreso dalla contestazione al presidente” : “Gli striscioni di contestazione a De Laurentiis apparsi a Napoli mi sorprendono. Questa è una società che in 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente che è stato capace di costruire un club di gente capace, di giocatori bravi e giovani senza spendere follie”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa di fine ritiro, a Dimaro. “Con De Laurentiis parliamo poco di calcio ...

Napoli - Ancelotti parla ai tifosi : “assurda contestazione a De Laurentiis” : De Laurentiis nel mirino dei tifosi, interviene anche Mister Ancelotti a difesa del patron del Napoli citando alcuni dati “Gli striscioni di contestazione al presidente mi sorprendono un po’, questa è una società che negli ultimi 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente, capace di costruire una società di gente capace con giocatori bravi e giovani senza spendere follie e questo gli va riconosciuto, è un dato ...

Napoli - De Laurentiis : “le curve contestino pure” : “Curva A e Curva B fanno il proprio mestiere, lo stanno facendo da anni, non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando gli striscioni di contestazione apparsi oggi in città contro di lui. “Ormai – ha spiegato – queste cose non mi sorprendono. La libertà di espressione va ...

'Basta morire di tumore' - protesta contro l'inquinamento ambientale davanti al tribunale di Napoli : Il segretario del movimento ha già ben chiara di chi sia la responsabilità politica: 'Il nostro attuale Presidente Vincenzo De Luca tutti i giorni dice che si è finalmente in procinto di eliminare i ...

Napoli - striscioni degli ultrà per contestare il mercato di De Laurentiis : Dura contestazione dei tifosi della Curva A nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Oggi, in diversi punti della città, sono apparsi grandi striscioni con pesanti insulti e ...

Napoli - contestazione dei tifosi : nel mirino il presidente De Laurentiis : Il Napoli è reduce da una stagione strepitosa ma la piazza non è comunque soddisfatta, nel mirino il presidente De Laurentiis ed in particolar modo le ultime mosse di calciomercato, i tifosi hanno chiesto l’arrivo di Cavani il numero uno azzurro non ha intenzione di accontentarli. Quest’oggi i tifosi hanno inveito con striscioni sparsi per la città: “ADL ma quale top player…Sei solo un buffone, rimani tu il solito pappone”, ...

Bagnoli - striscione di contestazione per il ministro Lezzi in visita a Napoli : La ministra sta incontrando il sindaco Luigi de Magistris e nel pomeriggio sarà in Regione dal governatore Vincenzo De Luca